Evacuarea celor 18 turiști rămași blocați în telecabina de la Bâlea a început sâmbătă după-amiază, după ce instalația de transport pe cablu s-a oprit din cauza unei defecțiuni tehnice.

Operațiunea este coordonată de Salvamont Sibiu și de personalul telecabinei, iar toate persoanele sunt coborâte la sol cu ajutorul unor cabluri speciale.

Incidentul s-a produs pe traseul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, în Munții Făgăraș. Potrivit autorităților, niciunul dintre turiști nu este rănit, iar intervenția se desfășoară în condiții de siguranță.

În paralel, salvamontiștii au fost solicitați și pentru o altă misiune, pe Vârful Negoiu, unde o turistă a suferit o entorsă.

Șeful Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, Dan Popescu, a anunțat că operațiunea de salvare este în desfășurare.

Cei 18 turiști aflați în cele două cabine sunt coborâți cu ajutorul unor sisteme speciale de salvare, după care sunt preluați de echipele Salvamont aflate la sol.

Turiști rămași blocați în telecabină, la Bâlea Lac (UPDATE/VIDEO)https://t.co/aPnyrc6CKJ pic.twitter.com/kOWserVSpe — Știri de Sibiu (@stiridesibiu) July 18, 2026

Procedura este una standard pentru astfel de situații și este folosită atunci când instalația nu poate fi repornită în siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Sibiu, telecabina s-a oprit din cauza unei defecțiuni tehnice.

„Situația nu este una gravă, iar persoanele sunt în siguranță, fiind asistate atât de personalul telecabinei, cât și de salvatorii montani”, a transmis Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu.

Telecabina face legătura între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine. În plin sezon estival, instalația este una dintre cele mai utilizate căi de acces către zona alpină a Munților Făgăraș.

În timp ce echipele desfășurau operațiunea de evacuare de la Bâlea, Salvamont Sibiu a fost solicitat și pentru o altă intervenție.

O turistă aflată pe traseul spre Vârful Negoiu a suferit o entorsă și nu și-a mai putut continua deplasarea, fiind nevoie de intervenția salvatorilor montani. Cele două misiuni s-au desfășurat simultan, ceea ce a necesitat mobilizarea mai multor echipe în teren