A fost descoperită o greșeală pe mormântul Papei Francisc. Ce spun specialiștii

O eroare de design a fost identificată pe mormântul Papei Francisc, conform unui articol publicat de L'Espresso.

Deși mormântul a fost vizitat de peste șaptezeci de mii de credincioși, este puțin probabil ca aceștia să fi remarcat vreo neregulă, însă specialiștii în tipografie și design au observat o distanțare inegală între literele inscripției „Franciscus”.

Conform sursei menționate, artiștii care au inscripționat numele Papei pe piatra funerară au neglijat principiile fundamentale ale percepției vizuale în scriere, ceea ce a dus la o aranjare dezarmonioasă a literelor.

Problema constă în faptul că distanța dintre literele „R”, „A” și „N” este mult mai mare decât în restul cuvântului.

