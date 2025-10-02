Social

A fost aprobată extinderea magistralei M4 spre Mogoșoaia. Un kilometru costă 85 de milioane de euro

A fost aprobată extinderea magistralei M4 spre Mogoșoaia. Un kilometru costă 85 de milioane de euroMetrou. Sursă foto: Facebook
Magistrala M4 de metrou va fi extinsă până la Mogoșoaia, proiectul fiind aprobat cu un cost estimat de aproximativ 85 de milioane de euro pe kilometru. Lucrările vor include construirea a două noi stații și vor fi derulate printr-un parteneriat între Ministerul Transporturilor, Metrorex, Primăria Capitalei și Consiliul Județean Ilfov.

Decizia privind asocierea autorităților a fost adoptată în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 1 din 30 septembrie, pas esențial pentru demararea investiției care ar urma să îmbunătățească semnificativ legătura dintre București și localitățile limitrofe.

Un kilometru din proiect costă 85 de milioane de euro

Noul tronson al magistralei M4 va face legătura directă între rețeaua de metrou și cea feroviară, printr-un nod intermodal amplasat la gara Parc Mogoșoaia.

Secțiunea va avea o lungime totală de aproximativ 2 kilometri și va include două stații noi, menite să îmbunătățească accesul locuitorilor din nord-vestul Capitalei către transportul public rapid.

Investiția, estimată la 170 de milioane de euro, este inclusă în Planul de Mobilitate Urbană Durabil și a fost precedată de aprobarea Notei privind necesitatea dezvoltării rețelei de metrou.

Costul per kilometru ajunge la 85 de milioane de euro, semnificativ mai ridicat comparativ cu alte proiecte similare – spre exemplu, extinderea magistralei M3 de la stația Păcii către centura feroviară, care are un cost de 280 de milioane de euro pentru 3,7 kilometri și patru stații.

Metrou

Metrou. Sursă foto: Facebook

Traficul rutier determină extinderea magistralei M4

Proiectul de extindere a Magistralei 4 de metrou, în special pe segmentul Străulești–Mogoșoaia, este tot mai necesar în contextul creșterii accentuate a traficului rutier. Totodată, expansiunea urbană din nordul Capitalei și din localitățile vecine, precum Mogoșoaia, face indispensabilă implementarea acestei investiții.

Transportul public din București și din împrejurimi este considerat insuficient față de cerințele actuale de mobilitate și față de ritmul de dezvoltare al zonei metropolitane.

Extinderea Magistralei M4 poate contribui la îmbunătățirea mobilității urbane

Pentru majoritatea locuitorilor din Mogoșoaia și zonele limitrofe, deplasarea către București se face aproape exclusiv cu autoturismul, ceea ce provoacă frecvent ambuteiaje pe DN1A, creșterea timpilor de călătorie și niveluri ridicate de poluare.

„Absența unei extinderi a infrastructurii de metrou limitează accesibilitatea la transportul public modern şi eficient, menținând presiunea asupra rețelei rutiere și afectând calitatea vieții comunităților locale.”, se arată în proiectul de Hotărâre aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1.

În acest context, dezvoltarea Magistralei M4 este considerată esențială pentru fluidizarea traficului, stimularea utilizării transportului public și promovarea unei mobilități urbane sustenabile.

