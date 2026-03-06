Social

127 de români, printre care 95 de copii, revin în țară din Oman

Comentează știrea
127 de români, printre care 95 de copii, revin în țară din OmanAvion. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, vineri, 6 martie 2026, România desfășoară un zbor de evacuare organizat prin Mecanismul European de Protecție Civilă (UCPM).

Zbor de evacuare din Oman

Aeronava a decolat de la Muscat, Sultanatul Oman, cu destinația București, având la bord 127 de cetățeni români, dintre care 95 sunt minori, incluzând grupuri de elevi din județele Neamț, Suceava și Vrancea, care au fost preluați special prin acest zbor. La bord se află și 39 de cetățeni din alte state membre ale Uniunii Europene.

Pasageri avion

Pasageri avion. Sursă foto: Pixabay

MAE precizează că pasagerii români au fost contactați de echipele consulare și incluși pe lista de zbor în baza priorităților stabilite, ce vizează în special copii, persoane cu urgențe medicale, femei însărcinate și familii cu copii mici. Capacitatea aeronavei a fost complet ocupată de cetățenii români, iar pentru cetățenii UE din alte state a fost alocat aproximativ 30% din locuri.

1.000 de cetățeni români au revenit

Acțiunea face parte dintr-un efort continuu al autorităților române de a asigura repatrierea cetățenilor aflați în zone afectate de crize de securitate din Orientul Mijlociu. Ministerul informează că până în prezent peste 1.000 de cetățeni români au revenit în țară prin zboruri de repatriere asistată, evacuări organizate în cadrul UCPM sau zboruri comerciale.

Alertă cu bombă la Tribunalul din Milano. Clădirea a fost evacuată, audierile au fost suspendate
Alertă cu bombă la Tribunalul din Milano. Clădirea a fost evacuată, audierile au fost suspendate
Fiica lui Victor Ponta s-a întors în țară. Daciana Sârbu, decisă să urmeze calea legii: N-o să mǎ oprească nimic
Fiica lui Victor Ponta s-a întors în țară. Daciana Sârbu, decisă să urmeze calea legii: N-o să mǎ oprească nimic
atac israel iran teheran

Israel și SUA au atacat în Iran / sursa foto: X

Recent, pe 5 martie 2026, un grup de 16 români din Iordania a fost adus în țară cu ajutorul autorităților cehe, tot în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, subliniind cooperarea internațională în astfel de situații.

Situația, monitorizată atent

Celula de Criză a MAE și echipele consulare continuă monitorizarea atentă a situației și mențin contactul permanent cu cetățenii români aflați în regiune, precum și cu autoritățile locale, pentru a asigura asistență consulară și protecție.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă românilor să se înregistreze pe platforma oficială eConsulat și să verifice constant comunicările companiilor aeriene referitoare la biletele și programul zborurilor, prezentându-se la aeroport doar conform indicațiilor primite.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:31 - Cât plătesc bucureștenii pentru trei mucenici ca la carte. Cofetăriile, într-o cursă continuă până pe 9 martie
15:22 - Alertă cu bombă la Tribunalul din Milano. Clădirea a fost evacuată, audierile au fost suspendate
15:17 - Netflix lansează „War Machine”, cu Alan Ritchson și Dennis Quaid
15:09 - 127 de români, printre care 95 de copii, revin în țară din Oman
14:59 - Fiica lui Victor Ponta s-a întors în țară. Daciana Sârbu, decisă să urmeze calea legii: N-o să mǎ oprească nimic
14:51 - Interesele Renew sau intereslele României? Rareș Bogdan despre culisele reacției ministrei Oana Țoiu la propunerea lu...

HAI România!

Dan Andronic, despre cazul Irinei Ponta. Oana Țoiu a evitat să dea cel mai simplu răspuns posibil
Dan Andronic, despre cazul Irinei Ponta. Oana Țoiu a evitat să dea cel mai simplu răspuns posibil
🎙️ Există cenzură de stat în România? Sau vorbim doar de o tăcere cumpărată?
🎙️ Există cenzură de stat în România? Sau vorbim doar de o tăcere cumpărată?
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!

Proiecte speciale