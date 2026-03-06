127 de români, printre care 95 de copii, revin în țară din Oman

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, vineri, 6 martie 2026, România desfășoară un zbor de evacuare organizat prin Mecanismul European de Protecție Civilă (UCPM).

Aeronava a decolat de la Muscat, Sultanatul Oman, cu destinația București, având la bord 127 de cetățeni români, dintre care 95 sunt minori, incluzând grupuri de elevi din județele Neamț, Suceava și Vrancea, care au fost preluați special prin acest zbor. La bord se află și 39 de cetățeni din alte state membre ale Uniunii Europene.

MAE precizează că pasagerii români au fost contactați de echipele consulare și incluși pe lista de zbor în baza priorităților stabilite, ce vizează în special copii, persoane cu urgențe medicale, femei însărcinate și familii cu copii mici. Capacitatea aeronavei a fost complet ocupată de cetățenii români, iar pentru cetățenii UE din alte state a fost alocat aproximativ 30% din locuri.

Acțiunea face parte dintr-un efort continuu al autorităților române de a asigura repatrierea cetățenilor aflați în zone afectate de crize de securitate din Orientul Mijlociu. Ministerul informează că până în prezent peste 1.000 de cetățeni români au revenit în țară prin zboruri de repatriere asistată, evacuări organizate în cadrul UCPM sau zboruri comerciale.

Recent, pe 5 martie 2026, un grup de 16 români din Iordania a fost adus în țară cu ajutorul autorităților cehe, tot în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, subliniind cooperarea internațională în astfel de situații.

Celula de Criză a MAE și echipele consulare continuă monitorizarea atentă a situației și mențin contactul permanent cu cetățenii români aflați în regiune, precum și cu autoritățile locale, pentru a asigura asistență consulară și protecție.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă românilor să se înregistreze pe platforma oficială eConsulat și să verifice constant comunicările companiilor aeriene referitoare la biletele și programul zborurilor, prezentându-se la aeroport doar conform indicațiilor primite.