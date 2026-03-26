Se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Bolojan a depus coroane de flori la Mănăstirea Cernica

La 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, premierul Ilie Bolojan a depus joi coroane de flori la Mănăstirea Cernica, unde sunt înmormântați foști reprezentanți ai Sfatului Țării, responsabili de adoptarea actului istoric de la Chișinău. În fața celor prezenți, premierul a vorbit despre importanța acestui moment din istorie.

Actul Unirii, adoptat pe 27 martie 1918 la Chișinău, rămâne un reper esențial în istoria națională. La Mănăstirea Cernica își odihnesc somnul de veci Gurie Grosu, Pantelimon Halippa, Daniel Ciugureanu și Ioan Pelivan. În memoria lor, premierul a depus coroane de flori, exprimând respect și recunoștință pentru contribuția lor la istoria românilor.

„Mulțumesc Părintelui Arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, și domnului Mihai Mîțu, ambasadorul Republicii Moldova în România, pentru dedicarea în cinstirea memoriei acestor înaintași. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii și eroii neamului nostru!”, a afirmat Ilie Bolojan.

În perioada 21–28 martie, Organizația Studenților Basarabeni din București organizează cea de-a XIX-a ediție a Festivalului „Zilele Basarabiei”. Programul cuprinde activități culturale, proiecții de film, dezbateri și evenimente dedicate relației dintre România și Republica Moldova.

Unul dintre momentele centrale va avea loc pe 27 martie, de la ora 11:00, la Mănăstirea Cernica, cu Comemorarea Artizanilor Unirii. Evenimentul va aduce un omagiu personalităților care au contribuit la Unirea Basarabiei cu România, prin momente de reculegere și depuneri de flori. Printre invitați se numără Mihai Mîțu, ambasadorul Republicii Moldova în România, Vlad Gîra, delegat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, precum și membri ai Asociației Tradiția Militară.

Tot pe 27 martie, de la ora 17:00, Arhivele Naționale organizează workshopul „De acasă pân’ acasă. 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România”, la sediul central din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49. Specialiști în istorie și arhivistică vor discuta contextul politic, social și cultural al unirii din 1918. Printre invitați se numără Tudor Ciobanu (Agenția Națională a Arhivelor, Chișinău), Lucian Drăghici (Arhivele Militare), Alexandru Mironov (Universitatea din București), Cosmin Popa (Institutul de Istorie „N. Iorga”), Petre Otu (ISPAIM) și Cristian Anița (Arhivele Naționale ale României).