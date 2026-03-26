Bolojan+USR=Love! ÎCCJ a destructurat „Comitetul Bolojan”, dar USR îl bagă pe ușa din dos a Parlamentului. Frăția ascunsă care fentează Justiția

Ieri, 25 martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a detonat o decizie cu efect de cutremur la Palatul Victoria. Care a determinat o mișcare care ne demonstrează încă o dată că Ilie Bolojan este omul USR în PNL. În ciuda dezmințirilor repetate.

Magistrații instanței supreme au suspendat imediat Decizia nr. 574/2025 emisă de premierul Ilie Bolojan, hotărâre care dădea naștere celebrului și controversatului „Comitet pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției”. Dar, așa cum se întâmplă mereu în politica dâmbovițeană, adevăratul joc de abia acum începe. Cu dispreț față de deciziile instanței.

Să luăm lucrurile pe rând și să descifrăm ce se ascunde în spatele acestei mutări pe tabla de șah a puterii.

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a dat de pământ cu inițiativa premierului. Nu vorbim aici doar de o simplă eroare de procedură, ci de indicii clare de exces de putere.

Instanța ridică „semne serioase de întrebare” cu privire la respectarea a două principii fundamentale ale democrației.

Principiul legalității: Respectarea strictă a normelor juridice în vigoare.

Separația puterilor în stat: Evitarea imixtiunii puterii executive în atribuțiile specifice puterii legislative sau judecătorești.

Prin decizia de azi, ÎCCJ a transmis un avertisment fără precedent Executivului: reforma Justiției nu se face pe genunchi, prin decrete de prim-ministru care eludează transparența și actorii din sistem. Efectul a fost radical și definitiv, comitetul a fost închis pe loc. O înfrângere juridică majoră pentru Ilie Bolojan, pe care instanța l-a taxat pentru abuz de autoritate.

Ce te faci însă când instanța supremă te blochează? Simplu: găsești o portiță politică. La scurt timp după decizia definitivă a ÎCCJ, spectacolul a continuat în Parlament.

Lucrările și concluziile „Comitetului Bolojan”, aceleași documente elaborate de o structură declarată ca fiind la limita abuzului de putere de către ÎCCJ, au aterizat direct în Parlament, fiind depuse ca propuneri legislative de către parlamentarii USR.

Aici avem de-a face cu o mișcare cinică de manual de sfidarea legii. Formal și strict juridic, inițiativa legislativă a USR este legală, orice parlamentar are drept de inițiativă.

Politic și moral însă, vorbim despre o ignorare crasă a deciziei ÎCCJ. O fentare pe o rută ocolită a instanței supreme. Când justiția îți spune că ai creat o structură viciată, să preiei munca acelei structuri cu copy-paste în Legislativ demonstrează că nu dai doi bani pe semnalele de alarmă trase de magistrați.

Dincolo de chichițele juridice, mișcarea USR deconspiră o realitate politică pe care mulți o bănuiau: cooperarea strânsă dintre Ilie Bolojan și USR.

Este evident că documentația nu a ajuns la USR din întâmplare.

Este clar că a existat o coordonare perfectă: premierul a forțat nota prin Guvern, iar când a picat testul instanței, „aliații” de la USR au preluat imediat ștafeta.

O astfel de schemă arată un pact politic bine sudat, o strategie comună de a impune o agendă în Justiție indiferent de costuri și de arbitrajul Curții Supreme. Bolojan și USR și-au dat mâna, dovedind că, atunci când interesele o cer, deciziile instanțelor supreme devin doar simple obstacole tehnice ce pot fi ocolite prin trocuri parlamentare.

Rămâne de văzut cum va reacționa sistemul judiciar în fața acestei aroganțe politice, dar un lucru e cert: „Comitetul Bolojan” a murit, trăiască propunerile USR!

Jocul de putere continuă, iar statul de drept este, din nou, doar un slogan de campanie.