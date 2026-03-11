Social

10 septembrie va fi Ziua Ţării Moţilor: Parlamentul a aprobat legea

Țara Moților. Sursa foto Captură video
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care stabilește data de 10 septembrie ca Ziua Ţării Moţilor. Această inițiativă legislativă va merge acum spre promulgare, urmând să intre în vigoare oficial.

10 septembrie va fi Ziua Ţării Moţilor

Proiectul prevede că autoritățile publice, instituțiile culturale și organizațiile minorităților naționale din România și din străinătate vor putea organiza, cu această ocazie, evenimente culturale, sociale, educative și artistice menite să promoveze patrimoniul, tradițiile și obiceiurile specifice regiunii.

Inițiativa legislativă a fost semnată de 49 de parlamentari din mai multe partide, inclusiv PSD, PNL și AUR, și a primit anterior aviz pozitiv în Senat în noiembrie 2025.

De ce pe 10 septembrie

Parlamentarii susțin că alegerea datei de 10 septembrie nu este întâmplătoare. Aceasta coincide de zeci de ani cu momentul central al Serbărilor Naționale de la Ţebea, județul Hunedoara, locul de odihnă al eroului național Avram Iancu.

„Mormântul lui Avram Iancu se află lângă ‘Gorunul lui Horea’, un spațiu sacru pentru români, ce leagă simbolic lupta lui Horea, Cloșca și Crișan din 1784 cu idealurile pașoptiste. Serbările Naționale sunt organizate anual de autorități locale, județene și centrale, cu participarea a mii de oameni, oficialități de stat, reprezentanți ai bisericii și ai societății civile”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Evenimentele de la Țebea, un reper

Evenimentele de la Ţebea au devenit un reper constant în calendarul comemorărilor naționale, fiind considerate la fel de simbolice precum Ziua Eroilor sau Ziua Unirii.

Festivitățile includ ceremonii militare, depuneri de coroane, slujbe religioase, discursuri publice, parade populare și spectacole culturale, toate menite să păstreze vie memoria eroilor și tradițiile locale.

Astfel, Ziua Ţării Moţilor va oferi un cadru oficial pentru celebrarea identității și istoriei acestei regiuni, consolidând legătura dintre comunitățile locale și patrimoniul cultural românesc. Legea urmează să fie promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial.

Proiecte speciale