10 milioane de dolari pentru informații despre rețelele Antifa. SUA schimbă regulile jocului

Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat oferirea unor recompense de până la 10 milioane de dolari pentru informații care să conducă la întreruperea rețelelor financiare ale mai multor organizații Antifa europene, un pas considerat de autorități un punct de cotitură în politica de securitate occidentală, potrivit European Conservative.

Conform comunicatului oficial, mișcarea reflectă o schimbare de abordare în politicile de securitate ale administrației americane, care în strategia sa națională identifică mișcările ideologice extremiste violente drept o amenințare transnațională în creștere.

Într-un comunicat al programului Rewards for Justice, patru organizații au fost desemnate Organizații teroriste străine (Foreign Terrorist Organizations), ceea ce declanșează cele mai puternice măsuri legale și financiare disponibile.

„Pentru prima dată, guvernul SUA țintește direct, formal și decisiv grupuri de extremă stânga violente care operează în Europa, tratându-le ca o amenințare teroristă internațională, și nu doar ca o mișcare de protest radicală”, se arată în materialul oficial.

Decizia survine pe fondul unei schimbări de orientare în politica de securitate externă a Statelor Unite, subliniată de noua Strategie de Securitate Națională, care consideră mișcările ideologice violente drept o amenințare ce traversează granițele naționale.

Una dintre organizațiile desemnate este Antifa Ost, cu sediul în Germania, caracterizată de autoritățile americane drept un grup militant responsabil pentru atacuri împotriva unor persoane etichetate drept „fasciști” sau asociate cu dreapta germană între 2018 și 2023, inclusiv activități violente în Ungaria.

Informal Anarchist Federation / International Revolutionary Front – Italia și rețele globale

O altă organizație desemnată este Federația Anarhiștilor Informali / Frontul Revoluționar Internațional, cu origini în Italia, dar cu rețele în Europa, America Latină și Asia.

Aceasta ar fi revendicat amenințări, explozii și pachete explozive de la începutul anilor 2000, vizând instituții politice și economice.

În Grecia, Justiția Proletară Înarmat este descrisă ca o organizație care a realizat explozii la sedii guvernamentale.

Un al patrulea grup, Autoapărarea de Clasă Revoluționară, este menționat ca țintind clădiri ale Ministerului Muncii și birouri feroviare, susținând că violența sa ar fi un răspuns la capitalism, stat și solidaritate cu Palestina.

Conform procedurii de designare ca Organizații teroriste străine, orice active ale acestor grupuri aflate sub jurisdicția SUA vor fi înghețate, iar tranzacțiile sau susținerea materială către ele sunt interzise în totalitate. Encyclopedia Britannica

Oficialii americani susțin că problemele de securitate din Europa sunt alimentate nu doar de amenințări externe, ci și de mișcări ideologice organizate care operează în interiorul societăților occidentale.

În aprecierea Washingtonului, extremismul violent de extremă stânga face parte din această tendință, contribuind la instabilitate politică și diviziune socială și este perceput ca fiind structurat, bine finanțat și conectat internațional, nu marginal sau spontan.

Prin oferirea de recompense pentru întreruperea finanțării acestor grupuri, Statele Unite transmit că nu vor tolera organizații violente care operează liber în țări aliate și că sunt pregătite să utilizeze cele mai dure instrumente pentru a contracara ceea ce consideră amenințări transnaționale menite să submineze democrațiile occidentale.

Specialiștii în securitate avertizează că impactul acestei decizii va depinde de capacitatea autorităților americane de a identifica fluxurile financiare ale acestor grupuri și de nivelul de cooperare din partea guvernelor europene.

Este neclar, în acest moment, cât de mult sprijin va primi Washingtonul din partea statelor membre ale Uniunii Europene pentru a aplica aceste măsuri.

Politic, mesajul Washingtonului pare clar: Statele Unite tratează acum extremismul violent de extremă stânga ca pe o amenințare serioasă de securitate și sunt pregătite să utilizeze instrumentele cele mai dure pentru a-l contracara.

Pentru o înțelegere mai largă a termenului „Antifa” și a originii sale, este util de menționat că acesta provine din conceptul antifascismului, care s-a dezvoltat în Europa începutului secolului al XX‑lea:

Termenul „antifa” este o prescurtare a expresiei germane antifaschistisch, tradusă ca anti‑fascist. Mișcările antifasciste au început în anii 1920 și 1930 ca reacție la ascensiunea fascismului în Italia și Germania.

În Germania, Partidul Comunist German a format Antifaschistische Aktion în 1932 pentru a combate creșterea Partidului Nazist.

Alte forme de rezistență antifascistă au existat în diferite țări europene în aceeași perioadă, inclusiv în Italia sub conducerea lui Mussolini și în timpul Războiului Civil Spaniol.

După al Doilea Război Mondial, memoria rezistenței antifasciste a inspirat noi generații de activiști care au teme ideologice variate – de la anarhism la socialism și alte curente de stânga – să se opună perceputei renașteri a ideologiilor de extremă dreapta.

În Statele Unite, primele grupuri care au adoptat explicit termenul Antifa s-au format în anii 2000, inspirate de activismul european și de opoziția față de grupuri de extremă dreapta precum neo‑nazismul și supremacismul alb, într‑un context de tensiuni sociale și politice crescute.

Este important de menționat că, potrivit mai multor surse, ceea ce se numește „Antifa” nu este o organizație unică sau ierarhizată în mod central, ci mai degrabă un termen umbrelă folosit pentru a descrie o varietate de grupuri și indivizi care împărtășesc o orientare antifascistă și practici de protest, uneori violente.

Astfel, în tradiția activistă contemporană, Antifa este percepută de analiști ca o mișcare descentralizată fără o conducere centrală, în care grupurile locale coordonează acțiuni independente.

Anunțul Departamentului de Stat al Statelor Unite privind recompensele pentru informații ce pot duce la întreruperea finanțării pentru rețelele Antifa designate drept organizații străine de terror reprezintă o schimbare semnificativă în abordarea politicii de securitate americană, extinzând definiția amenințărilor transnaționale la grupuri de extremă stânga.

Măsura urmează să fie analizată în contextul cooperării internaționale și a modului în care aceste designări vor fi puse în practică de autoritățile competente din Europa și din Statele Unite ale Americii.