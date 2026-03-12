Monden

Romanița Iovan, dezvăluiri dureroase: O să mergem în Apuseni și în baston

Romanița Iovan. Sursa foto Facebook
Romanița Iovan a declarat la un podcast faptul că nu va înceta niciodată să meargă în Apuseni pentru a aduce un omagiu fostului soț. Ba chiar și fiul său urmează aceiași tradiție.

Romania Iovan, omagiu fostului soț

Creatoarea de modă a explicat că nu se va opri niciodată din a merge în Apuseni, acolo unde a murit fostul său soț. ”Noi simțim protecție divină. Și de câte ori mergem în Apuseni. Acum de curând am venit.

Și de câte ori mergem simțim că ne supraveghează pe toți, că suntem un grup foarte omogen și de prieteni foarte devotați. Fără ei nu aș fi putut să fac nimic, a contat foarte mult că avem aproape niște oameni deosebiți și a contat foarte mult că facem lucrul acesta de la început. Și pentru Albert a contat”, a explicat Romanița Iovan.

Și în baston, tot în munții Apuseni

Fostul model a spus că în fiecare an, de 12 ani, merge împreună cu fiul său și prietenii lor la locul accidentului. ”În fiecare an mergem, de 12 ani. O să mergem chiar și în bastoane”, a mai spus aceasta.

”Albert s-a maturizat foarte mult de la 7 ani, un lucru greu de explicat în cuvinte a fost pentru el. Dar mă bucur că am reușit să îl echilibrez emoțional și sentimental, fizic și din toate punctele de vedere”, a spus creatoarea de modă.

Incertitudini privind moartea pilotului

Chiar dacă dosarul legat de accidentul din Apuseni a fost închis, Romanița Iovan este foarte intrigată legat de moartea fostului soț. În certificatul lui de deces s-ar fi stipulat faptul că acesta a murit de frig.

Practic din pricina condițiilor meteo nefavorabile și a modului în care nimeni nu a intervenit pentru ajutarea lui, pilotul ar fi decedat. În cazul Aurei Ion lucrurile au stat diferit pentru că aceasta a suferit o fractură la coloana cervicală.

