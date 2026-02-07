⁠Păeintele Necula: Nu permiteți nici măcar unui preot să vă spună cum să trăiți

Părintele Constantin Necula explică faptul că nimeni nu are dretul să spună cum să trăim viața. Nici măcar preoții, pentru oamenii bisericii au un alt rol în viața creștinilor.

Preotul a explicat că nimeni nu poate decide asupra vieții unei alte persoane. ”Țineți minte să nu îngăduiți niciodată, nici măcar unui preot cum să vă trăiți viețile.

Preotul doar vă asistă, ca un antrenor de cursă lungă și când vede că v-ați scrântit piciorul vine și vă pune ghiața rugăciunii a preiteniei. Duhovnicul trebuie să fie foarte bun prieten cu Christos ca să înțeleagă prin ce treceți. Nu mai acceptați rețete de la nimeni”, a spus Constantin Necula.

Părintele Constantin Necula mai spune că experții din partea bisericii nu sunt mereu ceea ce trebuie. ”Nicio viață nu poate fi trăită după rețete niciodată, în nicio situație. Și când mai primiți din alea cu 70 de masluri, vă rog să-l puneți pe acela să le facă. Avem câte unii experți nu doar în muzică poplară.

Fiți cuminți, singurul mod în care puteți să combateți răul este decența, bunul simț. Un om cu bun simț îl vede pe cel rău și îi spune: du-te, du-te sănătos, dar fără mine. Treci, fă ce vrei, du-te în lumea ta, dar nu cu mine, eu mă dau deoparte”, a concluzionat omul bisericii.

Și nu în ultimul rând, părintele a explicat că Mântuitorul e supărat doar dintr-un motiv. ”E lecție bună aia, în care sunt unii care vor să te ucidă, te dai la o parte din calea lor și în 10 zile ei pleacă la vale pe râul pe care voiau să te înece.

Nu am văzut oameni mai fericiți decât proștii împliniți. omul rău este cel care vă fură pacea botezului. Niciodată, în nicio situație Christos nu este împotriva noastră. Nici măcar când păcătuim. Când păcătuim zâmbește și ne încurajează să mergem mai departe. Christos ne amendează neîmplinirile”.