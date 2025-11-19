⁠Ghenosu, foc și pară pe barbugii. Cum i-a pus pe fugă de la el de la târg

Florin Ghinea, cunoscut drept Ghenosu a organizat un târg de cai la viișoara Târgoviște. Acolo s-au prezentat unele dintre cele mai frumoase exemplare cabaline alături de proprietarii lor bogați. Cert este că și-au făcut apariția și jucătorii de barbut, fapt ce l-a scos din sărite pe Ghenosu.

Interlopul care a devenit celebru prin prisma faptelor de violență pe care le-a comis prin toată Europa organizează mai nou târguri de cai. Este vorba despre exemplare foarte scumpe care au fost aduse cu mașini speciale. Doar că la eveniment au venit și cei care joacă barbut. Acela a fost momentul în care Ghenosu a fost scos din sărite.

”Mă supărați rău de tot, mă ia căpățâna, jur că mă ia căpățâna. unde joci mă tu barbut, aici la târg la mine?”, le-a spus interlopul. Cert este că cei care practicau astfel de jocuri s-au retras rapid, cel mai probabil de frică.

Mai ales că Ghenosu este unul dintre interlopii care merge constant la sală. Nu de alta, dar chiar și-a deschis una la Târgoviște. De asemenea este cunoscut drept un om care nu prea se dă înapoi de la nimic.

Cazierul său îl recomandă în acest sens, având în vedere infracțiunile pentru care a fost condamnat. A făcut trafic de persoane, a fost capul unui grup infracțional organizat și a dus femei în mai multe state din Europa pe care le-a obligat să se prostitueze.

De asemenea a dat și bani cu camătă, iar activitatea infracțională și-a început-o în 2003. Acum pare că s-a cumințit, cel puțin așa își dorește să arate autorităților.

Nu de alta, dar s-a căsătorit și pare că vrea să își construiască o viață în România. Ca și Nuțu Cămătaru are o pasiune pentru cai, de altfel și el deține astfel de animale.