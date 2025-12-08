Fane Văncică amenință maneliștii cu dezvăluiri incendiare
Interlopul Fane Vancică a revenit pe tiktok și amenință maneliștii cu dezvăluiri senzaționale. Acesta a explicat ca va pune la dispoziție și probe ca să își susțină vorbele.
Fane Vancică, război cu maneliștii
Interlopul devenit celebru după ce și-a bătut iubita și s-a filmat, face afirmații șocante la adresa cântăreților de manele. Acesta a explicat într-un video pe tiktok că urmează să divulge anumite informații despre mai mulți cântăreți.
”Am o boală așa pe ăștia care vorbesc de bătăi. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am câștigat de fiecare dată. Nu îndrum pe nimeni să se bată, le-am făcut când eram mai mic. O să vină niște informații despre anumite persoane din breasla asta de manele. Cu probe, cu toate astea, că am și pică pe anumite persoane că au spus numai prostii”, a spus Văncică.
”Tratat” de o vrăjitoare
Ultima perioadă a fost destul de tulbure pentru interlop. Nu de alta, dar acesta s-a confruntat cu tot felul de probleme și dependențe. Iar acum se pare că și-a revenit pe cai mari. Alături i-a stat o vrăjitoare căreia acesta i-a făcut și reclamă pe internet și despre care a spus că l-a ajutat să scape de toate problemele.
Un alt prieten de nădejde a fost nimeni altul decât Fulgy al Clejanilor. Cei doi se pare că se susțin reciproc, mai ales că au fost și ”frați” de suferință în ale stupefiantelor.
Văncică, eliberat de un an
Interlopul a fost închis după ce și-a agresat iubita și s-a și filmat. În 2022 când s-au petrecut faptele, acesta a vrut să plece din România, dar a fost prins pe aeroport.
Ulterior a fost încarcerat și eliberat la sfârșitul anului trecut. Cu toate acestea Vancică nu pare că s-a liniștit. Astfel că acum pe final de 2025 face declarații belicoase la adresa maneliștilor. Cine sunt cei vizați rămâne de văzut.
