⁠Fane Văncică amenință maneliștii cu dezvăluiri incendiare

Interlopul Fane Vancică a revenit pe tiktok și amenință maneliștii cu dezvăluiri senzaționale. Acesta a explicat ca va pune la dispoziție și probe ca să își susțină vorbele.

Interlopul devenit celebru după ce și-a bătut iubita și s-a filmat, face afirmații șocante la adresa cântăreților de manele. Acesta a explicat într-un video pe tiktok că urmează să divulge anumite informații despre mai mulți cântăreți.

”Am o boală așa pe ăștia care vorbesc de bătăi. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am câștigat de fiecare dată. Nu îndrum pe nimeni să se bată, le-am făcut când eram mai mic. O să vină niște informații despre anumite persoane din breasla asta de manele. Cu probe, cu toate astea, că am și pică pe anumite persoane că au spus numai prostii”, a spus Văncică.

Ultima perioadă a fost destul de tulbure pentru interlop. Nu de alta, dar acesta s-a confruntat cu tot felul de probleme și dependențe. Iar acum se pare că și-a revenit pe cai mari. Alături i-a stat o vrăjitoare căreia acesta i-a făcut și reclamă pe internet și despre care a spus că l-a ajutat să scape de toate problemele.

Un alt prieten de nădejde a fost nimeni altul decât Fulgy al Clejanilor. Cei doi se pare că se susțin reciproc, mai ales că au fost și ”frați” de suferință în ale stupefiantelor.

Interlopul a fost închis după ce și-a agresat iubita și s-a și filmat. În 2022 când s-au petrecut faptele, acesta a vrut să plece din România, dar a fost prins pe aeroport.

Ulterior a fost încarcerat și eliberat la sfârșitul anului trecut. Cu toate acestea Vancică nu pare că s-a liniștit. Astfel că acum pe final de 2025 face declarații belicoase la adresa maneliștilor. Cine sunt cei vizați rămâne de văzut.