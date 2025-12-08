Monden

⁠Fane Văncică amenință maneliștii cu dezvăluiri incendiare

Comentează știrea
⁠Fane Văncică amenință maneliștii cu dezvăluiri incendiareFane Văncică. Sursa foto: You Tube
Din cuprinsul articolului

Interlopul Fane Vancică a revenit pe tiktok și amenință maneliștii cu dezvăluiri senzaționale. Acesta a explicat ca va pune la dispoziție și probe ca să își susțină vorbele.

Fane Vancică, război cu maneliștii

Interlopul devenit celebru după ce și-a bătut iubita și s-a filmat, face afirmații șocante la adresa cântăreților de manele. Acesta a explicat într-un video pe tiktok că urmează să divulge anumite informații despre mai mulți cântăreți.

”Am o boală așa pe ăștia care vorbesc de bătăi. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am câștigat de fiecare dată. Nu îndrum pe nimeni să se bată, le-am făcut când eram mai mic. O să vină niște informații despre anumite persoane din breasla asta de manele. Cu probe, cu toate astea, că am și pică pe anumite persoane că au spus numai prostii”, a spus Văncică.

Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu
Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu
Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră
Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră

”Tratat” de o vrăjitoare

Ultima perioadă a fost destul de tulbure pentru interlop. Nu de alta, dar acesta s-a confruntat cu tot felul de probleme și dependențe. Iar acum se pare că și-a revenit pe cai mari. Alături i-a stat o vrăjitoare căreia acesta i-a făcut și reclamă pe internet și despre care a spus că l-a ajutat să scape de toate problemele.

Un alt prieten de nădejde a fost nimeni altul decât Fulgy al Clejanilor. Cei doi se pare că se susțin reciproc, mai ales că au fost și ”frați” de suferință în ale stupefiantelor.

Văncică, eliberat de un an

Interlopul a fost închis după ce și-a agresat iubita și s-a și filmat. În 2022 când s-au petrecut faptele, acesta a vrut să plece din România, dar a fost prins pe aeroport.

Ulterior a fost încarcerat și eliberat la sfârșitul anului trecut. Cu toate acestea Vancică nu pare că s-a liniștit. Astfel că acum pe final de 2025 face declarații belicoase la adresa maneliștilor. Cine sunt cei vizați rămâne de văzut.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:54 - Incendiu la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Deva. Autoritățile au activat Planul Roșu
18:44 - Andronic: Călin Georgescu a decis soarta alegerilor din Capitală
18:39 - Claudiu Târziu, despre alegerile din Capitală: Este finalul unei scamatorii politice
18:30 - Avertismentul lui Ciucu: Bugetul va fi cea mai mare provocare în 2026
18:22 - Trump spune că tranzacția Netflix-Warner Bros. ar putea fi o problemă pentru piața americană
18:10 - Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale