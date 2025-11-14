De unde are Fane Vancică bani. Dezvăluiri halucinante

Interlopul care s-a filmat bătându-și iubita, Fane Vancică a explicat de unde are bani. Familia sa, mai exact unchii se pare că sunt cei care se ocupă de partea financiară.

Interlopul a explicat într-un clip postat pe tiktok despre originile familiei lui și de unde are bani. ”V-am spus și vă repet. Suntem o familie cu o calitate extraordinară bună.

Suntem niște oameni frumoși, buni. Să știți că noi ne tragem dintr-o familie de israelieni. Așa a spus unchiul meu Vancică și am început să cred asta. Pentru că suntem foarte orgolioși și foarte norocoși de bani cu toții. Nu are unul, au ceilalți 5”, a spus acesta.

De asemenea acesta a spus că unchiul lui este plin de bani. ”Acum mulțumesc lui Dumnezeu că și-a revenit unchiul meu Dănuț Vancică și a pus mâna pe zeci de milioane de dolari și ne-a dat putere la toată familia cum ne-a dat de fiecare dată.

Așa că s-au închis toate discuțiile cu alți oameni”, a explicat Fane Vancică. De unde provin banii, nu știm, cert este că interlopul ar fi fost implicat într-un nou scandal.

Mai exact s-ar fi certat cu o altă familie din lumea gri a Capitalei. Doar că rudele acestuia au considerat că mai bine se face liniște decât scandal, ca să nu atragă atenția poliției.

”Unchii mei mi-au spus să opresc toate discuțiile și să ne vedem de treaba noastră și oamenii ăia își văd de treaba lor. Poliția să nu mai stea în alertă să își vadă de treabă. Au fost niște discuții pe care le-a rezolvat. Vorbesc vorbele astea pentru că unchiul meu nu a vrut să intre pe live, dar e ca și când v-ar transmite el”, a conchis Fane Vancică. Acesta a devenit celebru după ce s-a filmat în timp ce își bătea iubita. De altfel în multe clipuri de pe tiktok acesta spune că bate femei.