Monden

De unde are Fane Vancică bani. Dezvăluiri halucinante

Comentează știrea
De unde are Fane Vancică bani. Dezvăluiri halucinanteFane Văncică. Sursa foto: You Tube
Din cuprinsul articolului

Interlopul care s-a filmat bătându-și iubita, Fane Vancică a explicat de unde are bani. Familia sa, mai exact unchii se pare că sunt cei care se ocupă de partea financiară.

Fane Vancică, nepot de milionar

Interlopul a explicat într-un clip postat pe tiktok despre originile familiei lui și de unde are bani. ”V-am spus și vă repet. Suntem o familie cu o calitate extraordinară bună.

Suntem niște oameni frumoși, buni. Să știți că noi ne tragem dintr-o familie de israelieni. Așa a spus unchiul meu Vancică și am început să cred asta. Pentru că suntem foarte orgolioși și foarte norocoși de bani cu toții. Nu are unul, au ceilalți 5”, a spus acesta.

Milionar în dolari

De asemenea acesta a spus că unchiul lui este plin de bani. ”Acum mulțumesc lui Dumnezeu că și-a revenit unchiul meu Dănuț Vancică și a pus mâna pe zeci de milioane de dolari și ne-a dat putere la toată familia cum ne-a dat de fiecare dată.

Meghan Markle ar putea rămâne fără serialul Netflix. Decizia se ia de Crăciun
Meghan Markle ar putea rămâne fără serialul Netflix. Decizia se ia de Crăciun
Isărescu, cere „precauție” față de creșterea salariului minim. Ce spune despre cursul leu-euro și creșterea TVA
Isărescu, cere „precauție” față de creșterea salariului minim. Ce spune despre cursul leu-euro și creșterea TVA

Așa că s-au închis toate discuțiile cu alți oameni”, a explicat Fane Vancică. De unde provin banii, nu știm, cert este că interlopul ar fi fost implicat într-un nou scandal.

Scandal aplanat, apel la poliție

Mai exact s-ar fi certat cu o altă familie din lumea gri a Capitalei. Doar că rudele acestuia au considerat că mai bine se face liniște decât scandal, ca să nu atragă atenția poliției.

”Unchii mei mi-au spus să opresc toate discuțiile și să ne vedem de treaba noastră și oamenii ăia își văd de treaba lor. Poliția să nu mai stea în alertă să își vadă de treabă. Au fost niște discuții pe care le-a rezolvat. Vorbesc vorbele astea pentru că unchiul meu nu a vrut să intre pe live, dar e ca și când v-ar transmite el”, a conchis Fane Vancică. Acesta a devenit celebru după ce s-a filmat în timp ce își bătea iubita. De altfel în multe clipuri de pe tiktok acesta spune că bate femei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:26 - Trei membri ai rețelei rezerviștilor SRI și SIE, arestați
16:21 - Consumatorii din Sectorul 5, fără gaze din cauza unei conducte avariate de lucrătorii Apa Nova
16:15 - CSM acuză atacuri ale ONG-urilor la adresa ICCJ și susține că politicienii manipulează opinia publică
16:06 - Primele rezultate ale autopsiei în cazul fetiței moarte la o clinică stomatologică. Medicii, anchetați de două Colegii
15:59 - Ilie Bolojan indică singura condiție pentru ca actuala coaliție să funcționeze
15:53 - Washingtonul susține reformele în justiția de la Chișinău. Noi angajamente anunțate

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale