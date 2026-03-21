⁠Ce cuvânt îți golește casa. Părintele Calistrat face lumină

Există un cuvânt, care atunci când este folosit ”îți golește casa”, după cum susține părintele Calistrat. Acesta a explicat și care este motivul pentru care el consideră respectivul cuvânt ca fiind o minciună.

Cuvântul pe care părintele îl consideră nociv pentru abundeță este ”n-am”. Preotul spune că de câte ori îl folosim alungăm de la noi bunăstarea. ”Să țineți minte acest blestem, cuvântul ”n-am” vă golește casa.

Iar cuvântul ”ia”, vă umple casa. De câte ori un sărac o să întindă mâna și nu ai să găsești un leu în fundul genții să îi dau simbolic acolo, exact de o pâine sau un covrig, Dumnezeu scrie acolo la catastif că nu ai! Pentru că te minți pe tine însuți”, a explicat omul bisericii.

Cu toate acestea, preotul a explicat că sunt oameni care nu pot avea. dar aceștia suferă de anumite afecțiuni. ”Nu poate avea omul orb, nu poate avea omul surd, nu poate avea omul paralizat, nu poate avea omul bolnav de cancer care stă întins la pat”, a argumentat părintele Calistrat.

Cam același principiu se aplică și cu cei care judecă alți oameni. Practic ceea ce ei spun urât despre o altă persoană în funcție de judecata lor, li se va întâmpla. Asta pentru că divinitatea aplică în astfel de cazuri câte o lecție.

”Tot ce ai râs de cineva Dumnezeu orânduiește să se întâmple ție. Deci dacă ai vorbit pe cineva de rău ți se va întâmpla ție, să vezi cum îl gestionezi tu. De aceea trebuie să avem foarte mare grijă la ceea ce vorbim și la ceea ce gândim, mai ales cu privire la alții. Pentru că niciun om nu poare judeca un alt om. Asta face numai Dumnezeu”, a mai spus Părintele Calistrat.