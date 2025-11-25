⁠Carmen Tănase și Gheorghe Visu au oprit filmările pentru două ore de râs. „Mi se făcuse rău de râs”

Actrița Carmen Tănase a povestit la un podcast că a trecut prin momente hilare, dar dureroase la filmarea telenovelelor în care a jucat alături de Gheorghe Visu. Atât de complicate au fost că i s-a făcut rău de la atâta râs.

Artista a explicat că la un moment dat la filmări lucrurile s-au complicat… de râs. ”Când am deschis ușa și i-am văzut ochii lui Visu… Visu e o persoană destul de cinic așa, nu te apropii ușor de el. Eu eram foarte apropiată de el. Dar nu e o blândețe de om.

Când am deschis ușa, ochii lui erau ochii unui copil de trei ani prins cu mâța-n sac. Și când am deschis ușa am țipat la el: ”ce faci mă acolo?!” Și el era cu savarina și zice ”caca”. S-a terminat! Am căzut pe jos a început să râdă și ni s-a zis: hai, următoarea potoliți-vă”, a povestit aceasta.

Numai că lucrurile nu s-au oprit acolo. Asta pentru că cei doi protagoniști nu se puteau opri din râs. Nu de alta, dar de fiecare dată când își vedea partenerul, actrița pufnea din nou în râs.

”Domne, două ore nu s-a filmat. Instrasem în criză de râs totală. Nici nu mai apucam să deschid ușa că mă bușea râsul. pentru că aveam privirea aia în fața ochilor și știam ce urmează”, a mai explicat Carmen Tănase.

În cele din urmă aceasta a descoperit cum să facă să se oprească. ”Și na, am avut o singură soluție să nu mă mai uit în ochii lui. Să îmi amintesc ce e mai nasol ce mi s-a întâmplat mie mai nasol, ce m-a făcut pe mine să fiu tristă. Din astea, adică ceva… Până nu a țipat Iura la noi nu ne-am potolit.

Și atunci nu m-am mai uitat în ochii lui, m-am uitat pe lângă el. Și cum zicea ”caca”, era ceva incredibil. Și cu savarina aia în mână. Ăla a fost un moment pe care nu am să-l uit niciodată pentru că la un moment dat nu mai puteam. Mi se făcuse rău de râs. Mi se înfundau urechile, era ceva groaznic” a mai povestit actrița.