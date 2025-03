Monden ⁠Călin Donca, mesaj tranșant: DIICOT-ul nu e ceva rău! E o confirmare a succesului







Călin Donca a declarat în cadrul unui podcast faptul că experiența prin care a trecut și în urma căreia a ajuns după gratii a fost una bună. Ba mai mult, acesta a explicat că a ieșit mai bogat decât a intrat după gratii.

Călin Donca știa că vin mascații

Omul de afaceri a povestit că știa cu trei luni înainte de acțiunea DIICOT-ului, dar nu s-a panicat. A considerat că toată atenția care i se va acorda este ”o confirmare a succesului”. ”Aș face din nou exact la fel. DIICOT nu e ceva rău, este o confirmare a succesului. Mă trezeam pe la 4 jumătate 5 și mă uitam pe geam să văd dacă vin mascații pentru că am fost anunțați cam cu trei luni înainte, un prieten a venit și mi-a spus”, a povestit Donca în cadrul unui podcast.

Mai mult acesta a explicat că după această experiență, în acest moment, acesta nu prea mai are lucruri pe numele său. ”Pe numele meu am doar o Dacia Spring. Dar când am ieși afară am ieși mai bogat decât am intrat”, a mai explicat Donca.

Povestea cu Dorian, departe de a fi terminată

Pe de altă parte, acesta a explicat faptul că Dorian Popa nu i-a returnat banii pe care i-a dat. drept urmare, omul de afaceri spune că această poveste nu s-a încheiat. ”Eu lui Dorian i-am dat bani. I-am spus, hai să ne vedem ca bărbații, vin la tine acasă că știu unde stai. El a șters acel vlog. Dar nu mi-a înapoiat banii”, a mai spus acesta. Pe de altă parte, Donca a spus că a înfruntat niște situații limită când se afla după gratii, dar nu s-a dat bătut. Chiar dacă a fost și foarte aproape de moarte.

”De după gratii îmi îmbărbătam mama că o să fie bine. Chiar dacă eu am fost foarte aproape de moarte. Soția mea a mers să întindă mâna pe zeci de milioane de euro și au respins-o. Eu iau deciziile importante și soția mea pe cele de zi cu zi”, a mai explicat acesta.