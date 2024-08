Monden Călin Donca, acuzații la adresa lui Dorian Popa. S-a folosit de incident să se promoveze







Scandalul între Călin Donca și Dorian Popa este departe de a se fi terminat, brașoveanul îi aduce acuzații grave. Brașoveanul spune că Popa că s-ar fi folosit de dosarul penal ca să se promoveze

Acuzații la adresa vloggerului

Călin Donca refuză să îngroape securea războiului cu Dorian Popa. Chiar dacă l-a dat în judecată pe vlogger, Donca și-a spus năduful și în cadrul unui podcast. ”El nu a pierdut nici un leu. Dar a spus public pe un grup de whatsapp pe care l-a făcut el, adică și-a luat și rol de anchetator. <<Haideți să ne adunăm ”păgubiții”>>, deși eu n am avut nicio acuzație pe tema asta.

Le-a zis: haideți fraților să ne adunăm, mergem la Brașov și ne cerem banii. A făcut un gest nemaiîntâlnit. Pe lângă faptul că m-a denigrat a și urnit oameni împotriva mea. Cum poate să facă așa ceva un om la care îi dai bani să te promoveze, să-ți facă și rău voit. Eu cred că în momentul în care a văzut știrea că eu sunt arestat, el a văzut-o ca pe o oportunitate”, a explicat omul de afaceri.

”Am cerut în instanță pe lângă bani și un mesaj public de scuze”

”Cum l-a întrebat lumea și când a fost găsit drogat la volan. De ce nu a vorbit imediat? Pentru că nu era o strategie bună. Dar când a fost vorba despre mine, a vorbit imediat. Nu a lăsat pe altcineva să vorbească. A considerat că este o oportunitate , la toate emisiunile de știri și-a făcut reclama canalului lui de youtube. Bineînțeles că a folosit acest incident rău asupra familiei mele ca el să își promoveze canalul de youtube. Dar tot consider că nu este un mod inteligent de a reacționa.

Când am ieșit din arest l-am sunat. <<<Salut, Dorian, as vrea să ne vedem să vorbim, să facem și un vlog, cred că oamenii care te-au auzit când mă denigrai ar merita să audă și părerea mea>>. Și mi-a zis <<Călin, nu mai vreau să am nimic de-a face cu tine, Doamne-ajută și pa>>. Am cerut în instanță pe lângă bani și un mesaj public de scuze din partea lui și să lămurească situația”, a mai spus Donca.