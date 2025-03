Monden ⁠Adela Popescu ședință foto de Vogue pe treptele casei din Thailanda. A primit sute de aprecieri







Adela Popescu a făcut din nou ravagii pe internet cu o sesiune foto în fața casei în care a stat în Thailanda. Aceasta a purtat o fustă colorată, iar admiratoarele au comparat-o cu o ședință foto demnă de Vogue.

Adela Popescu, din ce în ce mai în vogă

Actrița pare să fie pe un noul val de popularitate după ce a apărut în costum baie, pozată de soțul ei. Acum, aceasta s-a fotografiat din nou, dar cu o ținută mult mai colorată. Iar pozele au făcut furori. Adela Popescu a strâns zeci de mii de like-uri în câteva ore. Iar comentariile apreciative la adresa ei nu s-au lăsat așteptate. ”Parcă ești scoasă din reviste”, i-a comentat una dintre fane. ”Să-ți faci și shooting tip Vogue„, i-a scris și Ema de la Zu.

Adela Popescu i-a replicat că o să-i fie cam greu având în vedere că s-ar desfășura pe treptele casei din Thailanda. ”E clar cine are pile la producători și s-a ales cu ispita supremă. Ești superbă Adela. Mereu ai fost, dar în ultimul timp radiezi”, a comentat o altă persoană. ”Ce vibe, ce poze, ce bine arăți”, i-a transmis un alt fan pe paginile de socializare. De altfel, artista a fost întrebată și câte kilograme are și a răspuns fără să stea pe gânduri că are între 55 și 56 de kilograme. A

cest lucru nu pare să o preocupe în mod deosebit pe actriță. Nu de alta, dar are trei copii acasă și un soț care o adoră. Acesta nu s-a ferit niciodată să spună cât de mult își adoră soția. "Doamne, eu înnebunesc aici. Mama la trei copii, cu mine patru, se plimbă nestingherită prin preajma mea, în halul ăsta. Sincer, după vacanța asta, mă întorc acasă", a scris Radu Vâlcan în decembrie. Desigur că și această postare a strâns zeci de mii de liek-uri.