Zvonuri JD și Usha vance, după ce soția vicepreședintelui a apărut fără inelul de logodnă. Explicația oficială

Melania Trump, Usha Vance / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Imagini recente cu Usha Vance, soția vicepreședintelui american JD Vance, stârnind rumoare online: la o apariție publică alături de prima doamnă Melania Trump, ea părea să nu poarte inelul de nuntă, ceea ce a alimentat speculațiile despre probleme în căsnicie.

Echipa acesteia a oferit un răspuns pentru a calma zvonurile.

Apariția la Camp Lejeune și reacțiile publice

Pe 19 noiembrie 2025, Usha Vance, în vârstă de 39 de ani, a vizitat stația militară Camp Lejeune din Carolina de Nord, împreună cu Melania Trump.

În mai multe fotografii difuzate după acest eveniment, Usha nu poartă inelul de nuntă pe degetul stâng, detaliu remarcat rapid de internauți.

Pe rețele sociale, au început să circule discuții privind o posibilă criză conjugală. Hindustan Times+1

Răspunsul purtătorului de cuvânt

În contextul acestor speculații, un purtător de cuvânt al doamnei Vance a emis o declarație pentru People, preluată apoi de mai multe publicații.

Acesta a explicat motivul absenței inelului prin rutina încărcată a Usha: „este o mamă a trei copii mici, face multe vase, dă multe băi și uneori își uită inelul.”

Usha Vance

Usha Vance / sursa foto: captură video

Declararea problemei ca o simplă „scăpare” practică sugerează că nu există o decizie de divorț sau o distanțare maritală conștientă.

Speculații mai vechi și contextul relațional

Remarcile nu apar însă într-un vid. Există deja voci care urmăresc relația Vance într-un context mai larg. În octombrie 2025, JD Vance a fost fotografiat într-o îmbrățișare strânsă pe scenă cu Erika Kirk, văduva organizatorului politic Charlie Kirk.

Acest moment a reaprins discuțiile despre fidelitate și limitele relațiilor publice. De asemenea, Vance a declarat public că își dorește ca soția sa, care este hindusă, să se convertească la catolicism – credință pe care el a adoptat-o la vârsta de peste 30 de ani.

Reacții politice și mediatice

Pe rețelele sociale, speculațiile au căpătat nuanțe politice. Un strateg democrat, Adam Parkhomenko, a comentat: „Interesant. Usha Vance fără verighetă ieri la Camp Lejeune.”

De asemenea, contul oficial al Partidului Democrat pe X (fost Twitter) a ironizat situația: „Doarme JD pe canapea??”, o referință la glume anterioare despre vicepreședinte.

Date despre familia Vance

JD și Usha Vance sunt căsătoriți din 2014 și au împreună trei copii: doi băieți, Ewan (8 ani) și Vivek (5 ani), și o fetiță, Mirabel (3 ani).

Aceste detalii întăresc imaginea unei familii active, cu responsabilități parentale semnificative, ceea ce ar putea explica, potrivit purtătorului de cuvânt, momentele în care inelul nu este purtat.

Răspunsul purtătorului de cuvânt al Usha Vance oferă o explicație simplă și practică pentru absența inelului: uitarea ocazională în mijlocul unei vieți familiale aglomerate.

Până în acest moment, nu există declarații concrete care să confirme o criză reală în căsnicie. Totuși, speculațiile continuă să fie alimentate de apariții mediatice anterioare și comentarii politice, iar publicul rămâne atent la evoluția acestei situații.

