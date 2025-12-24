Zone din Deșertul Atacama în care turiștii nu au voie să intre

Deșertul Atacama, în nordul statului Chile, a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai căutate locuri pentru peisaje, cerul fiind considerat printre cele mai potrivite pentru observații astronomice și experiențe în natură. În același timp, o parte din teritoriu rămâne în afara circuitelor turistice, fie din motive de siguranță, fie pentru protecția mediului.

Un exemplu cunoscut este Observatorul Paranal, administrat de European Southern Observatory (ESO). Accesul publicului este permis exclusiv prin vizite organizate, pe bază de rezervare prealabilă și reguli stricte. Reprezentanții ESO precizează că, din motive de siguranță, intrarea este posibilă doar la ora stabilită pentru tur, iar verificarea se face la poartă, pe baza actelor de identitate și a confirmării rezervării.

Restricțiile sunt mai ferme în cazul ALMA, unul dintre cele mai importante proiecte astronomice din lume, amplasat în regiunea Atacama. ESO anunță că vizitele publice (turistice) la ALMA nu sunt, în mod obișnuit, disponibile, iar intrarea este condiționată de reguli de siguranță, inclusiv limitări de vârstă.

Separat, ALMA menționează explicit că vizitele educaționale pe platoul Chajnantor, în zona Antenna Operation Site (AOS), nu sunt autorizate din cauza altitudinii foarte mari, iar accesul la această zonă se face, dacă este cazul, doar prin solicitări speciale.

O altă categorie importantă este cea a ariilor protejate, unde există sectoare în care turiștii nu au voie să intre în afara zonelor deschise și marcate. În regiunea Atacama, un reper este Reserva Nacional Los Flamencos, administrată de CONAF. Autoritatea publică prezintă reguli de acces și condiții de vizitare, care pornesc de la principiul intrării controlate, prin puncte stabilite, cu respectarea indicațiilor locale.

La nivel general, CONAF a comunicat public, în 2025, că intrarea neautorizată în arii protejate este interzisă și poate fi sancționată, menționând că vizitarea trebuie făcută prin acces oficial și pe rute permise.

Atacama are un patrimoniu arheologic și istoric valoros, de la vestigii precolumbiene până la situri din perioada exploatărilor de salpetru. Legislația din Chile prevede că orice săpături arheologice, antropologice sau paleontologice se pot face doar cu autorizarea Consejo de Monumentos Nacionales, iar nerespectarea regulii atrage sancțiuni.

Regimul monumentelor istorice presupune control și supraveghere din partea Consejo de Monumentos Nacionales, iar lucrările de conservare sau restaurare necesită autorizare prealabilă.

De asemenea, obiectele care aparțin unui monument nu pot fi îndepărtate fără aprobarea instituției competente. Aceste reguli explică de ce unele situri nu sunt deschise vizitării libere, deoarece accesul necontrolat crește riscul de deteriorare și de extragere ilegală de artefacte.

Nordul statului Chile, inclusiv Atacama, găzduiește activități miniere de amploare, iar zonele de lucru au acces strict controlat. Consejo Minero a arătat public că intrarea este permisă doar pe baza unor protocoale clare de siguranță, cu cerințe precise privind echipamentele și regulile de protecție. Pentru turiști, regula este simplă: fără autorizare și fără respectarea procedurilor, accesul nu este permis.

Interdicțiile din Atacama fac parte din modul obișnuit de administrare a zonelor sensibile, precum facilități științifice, arii protejate, situri de patrimoniu și perimetre industriale. În termeni practici, există câteva repere simple:

dacă o vizită se face doar cu rezervare și control la intrare, accesul în afara intervalului sau fără confirmare nu este permis, cum arată regulile ESO pentru Paranal;

dacă o zonă este declarată neautorizată pentru vizite, cum este platoul Chajnantor pentru grupurile educaționale, aceasta rămâne închisă publicului;

dacă se intră într-o arie protejată, deplasarea se face doar pe rute și în sectoare deschise, iar intrarea neautorizată este interzisă.