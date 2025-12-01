Ziua României la Chişinău. Mesajele de felicitare ale primelor persoane în stat

Republica Moldova. Deşi nu este sărbătoare oficială, Ziua României este sărbătorită şi în Republica Moldova.

Dis-de-dedimineaţă, românii dintre Nistru şi Prut postează pe reţele felicitări de Ziua României. Iar primele persoane din stat au lansat mesaje publice de felicitare, în care au pus accent pe identitatea românească a basarabenilor.

Într-o postare pe rețele sociale, șeful statului a menționat că evenimentele din 1 decembrie 1918 au deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român.

„Trebuie să apărăm adevărul istoric și să ne luăm patriotismul înapoi – și să nu mai permitem valorile românești să fie răstălmăcite sau instrumentalizate de cei care, prin acțiunile lor, distrug chiar ceea ce pretind că promovează”, a declarat Maia Sandu.

Preşedinta Republicii Moldova a mulţumit României pentru ajutorul oferit. „Ne vom putea apăra mai bine reziliența doar prin continuarea proiectelor care leagă cele două maluri ale Prutului: infrastructura rutieră și feroviară, podurile, conexiunile energetice.

Proiecte care nu ar fi posibile fără suportul și generozitatea României, pentru care suntem recunoscători – așa cum suntem recunoscători pentru tot ajutorul pe care îl primim de la București, care ne-a fost întotdeauna alături în momentele dificile prin care am trecut”, a scris şefa statului.

Maia Sandu a amintit despre ameninţările din partea Rusiei şi a îndemnat la apărarea valorilor româneşti în Republica Moldova. „În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la 1 decembrie 1918.

Să apărăm cu dârzenie moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale.

Prin urmare, vă îndemn să ne ridicăm la înălțimea generației Marii Uniri nu doar prin cuvinte alese la ceas de sărbătoare, ci prin curajul de a proteja și de a consolida ceea ce ei au realizat”, şi-a încheiat mesajul de felicitare Maia Sandu.

Şi Alexandru Munteanu, şeful Guvernului Republicii Moldova, a pus accent pe identitatea comună a celor două state româneşti de pe ambele maluri ale Prutului.

„1 decembrie are o semnificație dublă pentru toți cei care simt românește și iubesc România: celebrăm legăturile care ne unesc, prin aceiași eroi ai istoriei, prin aceleași doine strămoșești, prin aceleași răni ale trecutului, dar celebrăm și aspirațiile comune pentru un viitor în libertate, demnitate și pace. Tot ce ne leagă face ca parcursul european pe care-l construim să fie nu doar o șansă la bunăstare și securitate, ci și unicul drum firesc.

Azi celebrăm împreună România și reconfirmăm angajamentul nostru ferm de a construi o relație indestructibilă între Chișinău și București. România este un reper pentru noi, privim cu respect și recunoștință tot sprijinul oferit de-a lungul timpului. Privim cu admirație progresele României, iar solidaritatea sa ne oferă încrederea că și Republica Moldova va reuși”, ”, a scris premierul de la Chişinău.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că Ziua Națională a României este „o sărbătoare a noastră, a tuturor” și „o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unesc”.

„Ne țin împreună și ne protejează. Moldovenii iubesc România. Se uită spre ea cu respect, recunoștință și gratitudine. Suntem binecuvântați să avem un frate chiar peste Prut, care ne ajută și ne ghidează ori de câte ori avem nevoie”, a declarat Igor Grosu.

Cu îndemnul să păstrăm istoria și valorile comune, președintele Parlamentului a evidențiat importanța proiectelor comune: „să construim în continuare poduri, școli, grădinițe, punți de legătură”.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care are interdicție de intrare pentru un termen de cinci ani în spațiul Schengen, în urma sancțiunilor aplicate de autoritățile române, a transmis un mesaj de felicitare României cu ocazia zilei naționale de 1 decembrie.

Spre deosebire de primele persoane în stat, Ion Ceban nu a subliniat identitatea comună românească, apreciind doar parteneriatul dintre Republica Moldova şi România.

„Vreau să felicităm România cu ocazia zilei naționale și să îi urăm la mulți ani ca stat partener strategic pentru Republica Moldova. Îi felicităm pe toți cei care sunt implicați cumva în diferite procese. Noi avem în continuare o colaborare foarte frumoasă cu orașele, consiliile județene, cu diferite autorități.

În acest context, vreau să le mulțumim pentru faptul că sunt partenerul de bază al Republicii Moldova, atât în procesul de integrare europeană, cât și în diferite alte procese, care sunt foarte multe, și se desfășoară în Chișinău sau pe teritoriul Republicii Moldova. Repet avem proiecte comune multe și frumoase și sper ca aceste lucruri să continue”, a spus Ion Ceban.