Republica Moldova, angajament clar pentru Europa. Forumul UE evidențiază parcursul european și reformele asumate

Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova își intensifică agenda de reforme și întărește sprijinul european pe mai multe paliere, de la negocierile de aderare la UE și cooperarea în domeniul securității, până la preluarea expertizei statelor candidate avansate. Premierul Alexandru Munteanu a avut o serie de întrevederi la Bruxelles cu lideri europeni, reafirmând angajamentul Chișinăului de a transforma țara într-un stat european modern și rezilient.

Premierul Munteanu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, și cu premierul Muntenegrului, Milojko Spajić. În cadrul dialogului, Munteanu a reiterat obiectivul Guvernului. Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european, subliniind angajamentul de a avansa rapid negocierile de aderare și de a semna Tratatul de Aderare până în 2028.

Premierul a evidențiat avantajele directe pentru cetățeni și economie: integrarea sectorului bancar în SEPA, eliminarea comisioanelor mari pentru plățile europene și implementarea regimului „Roaming ca acasă” de la 1 ianuarie. De asemenea, Planul de creștere pentru Moldova sprijină independența energetică, extinderea cotelor de export, modernizarea infrastructurii și investiții în sănătate și educație. „Moldova a demonstrat, prin acțiuni concrete, că este capabilă și pregătită să îndeplinească toate angajamentele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene”, a declarat Munteanu.

Temele de securitate au fost discutate în detaliu cu Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene. Premierul a afirmat.

„Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme pentru că așa ne transformăm statul în unul european, modern, care oferă bunăstare și echitate socială. Republica Moldova este prima țară din afara UE care a semnat Acordul de Parteneriat pentru securitate și apărare, beneficiind în ultimii cinci ani de investiții prin Instrumentul european pentru pace. Misiunea civilă a UE la Chișinău a fost prelungită până în 2027 și oferă echipe de răspuns rapid împotriva amenințărilor hibride”, susține Marta Kos.

La întrevederea cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, premierul a discutat succesele înregistrate de țară, confirmate și de Raportul recent al Comisiei Europene.

„Am făcut progrese remarcabile în ultimul an și vrem să deschidem capitolele de negociere cât mai curând. Extinderea este un proces bazat pe merite, iar Moldova demonstrează zi de zi că poate implementa reforme și poate îndeplini angajamentele necesare pentru a deveni stat european”, a subliniat Munteanu. Marta Kos a evidențiat că Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate.

Întrevederea cu premierul Muntenegrului, Milojko Spajić, a vizat schimbul de expertiză privind procesul de aderare.

„Muntenegru se află la o etapă foarte avansată în închiderea capitolelor de negociere și avem ce învăța din această experiență valoroasă”, a declarat Munteanu. Spajić a lăudat progresul Moldovei și a reafirmat sprijinul țării sale pentru parcursul european. În mai 2025, ambele state au semnat un Memorandum de Cooperare privind schimbul de informații și expertiză în procesul de aderare la UE.

Republica Moldova face pași concreți spre Uniunea Europeană. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat, la primul Forum dedicat Extinderii UE de la Bruxelles, că autoritățile moldovene lucrează intens pentru a îndeplini cerințele tehnice necesare deschiderii primului capitol de negocieri.

Premierul Munteanu a declarat că toate semnalele primite sunt foarte favorabile și că Guvernul depune eforturi continue pentru armonizarea legislației și pregătirea tehnică necesară.

„Toate semnalele sunt foarte pozitive. Cred că ați auzit din discursurile comisarilor azi. Noi, între timp, ne facem temele de acasă și deja am convocat o ședință pentru a continua procesele de armonizare a legislației”, a spus șeful Executivului.

Premierul a subliniat colaborarea strânsă cu vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gerasimov, în vederea implementării reformelor necesare. În același timp, Guvernul pregătește numeroase misiuni și investiții pentru relansarea economiei.

Munteanu a menționat că Republica Moldova va folosi eficient cele 1,9 miliarde de euro primite recent de la partenerii externi, bani destinați în principal investițiilor pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea economică.