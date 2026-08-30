Ziua de 30 august 1940 este una neagră pentru istoria românilor. Dictatul impus de Germania și Italia, României, în favoarea Ungariei, la Viena, îndolia poporul român.

Dictatul de la Viena a avut parte de discuții preliminare la Turnu Severin, Acestea au început în ziua de 16 august 1940. Din iulie 1940, nepotul lui Nicolae Bălcescu Ion Gigurtu (filo-german), a devenit șef al Guvernului. Legionarii au avut două ministere și un subsecretariat de stat, dar vor părăsi Guvernul.

Discuțiile au înaintat greu. Ungaria cerea o suprafață mult prea mare decât erau dispuși românii să o acorde(69 000 kmp). Ministru de Externe era Mihail Manoilescu, Era un economist foarte bine pregătit dar cu simpatii legionare și naziste. Discuțiile s-au reluat la Viena unde românii au ajuns pe 29 august 1940, ora 13.30. Maghiarii s-au folosit inclusiv de otravă și de îmbătarea unor membri ai echipei românești. Asta, pentru ca ei să traseze harta favorabilă Ungariei.

Fiica lui Mihail Manoilescu a spus la mulți ani după război, că tatăl ei a fost otrăvit, De aceea a leșinat când a văzut harta finală. Un chelner i-ar fi mărturisit peste ani că ei, fiicei lui Manoilescu, el personal, i-a pus mai puțină otravă decât avea ordin, Asta, pentru că era...prea frumoasă ca să moară...

În ziua de 29 august, deși amenințați cu atac maghiar și sovietic de Ciano și Ribbentrop, Manoilescu și Valer Pop nu au cedat. Ei au spus că trebuiau să negocieze doar, nu să cedeze teritorii. Au cerut răgaz până pe 30 august pentru a primi instrucțiuni de la București. În acea dimineață (la ora 2.00), Consiliul de Coroană de la București a dat ultimul vot înaintea autorizării lui Manoilescu. Au fost o singură abținere, 19 voturi pentru Dictat, 10 împotrivă.

Dictatul de la Viena s-a semnat la Palatul Belvedere din Viena. S-a semnat în ziua de 30 august 1940.S-au cedat atunci 43, 492 kmp. Conform recensământului anului 1930, aici trăiau 2.393.300 de locuitori. 1.176.479 erau etnici români, 911.411 erau etnici maghiari, 138.800 erau evrei și 68.268 erau germani. Ceremonia de semnare din Salonul de Aur a durat între orele 13.30 și 14,30.

Era cedat un teritoriu pe a cărui linie de sud care pornea de la Oradea spre est, cuprindea Cluj, cobora spre sud-est spre Târgu Mureș, apoi cobora direct spre sud, pentru a cuprinde Odorhei și Sfântu Gheorghe. Atunci, Manoilescu a spus că s-a gândit că s-ar putea pierde Brașovul, dar a fost singura lui ușurare, Brașovul rămânând României.

România urma să evacueze teritoriul în 15 zile.Dictatul de la Viena a fost impus tocmai ca Hitler să fie aproape de câmpurile de la Ploiești.