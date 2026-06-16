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Ziua fără victorii la Cupa Mondială 2026: patru remize în patru meciuri

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Ziua fără victorii la Cupa Mondială 2026: patru remize în patru meciuri
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Runda de luni de la Cupa Mondială 2026 a adus o situație rar întâlnită la un turneu final: niciuna dintre cele opt echipe care au intrat pe teren nu a reușit să obțină victoria, potrivit FIFA. Toate cele patru partide programate s-au încheiat la egalitate, într-o zi dominată de echilibru și răsturnări de situație.

Campioana Europei s-a împiedicat de Capul Verde

Surpriza zilei a venit însă în duelul dintre Spania și Capul Verde. Ibericii nu au reușit să găsească drumul spre gol, iar partida s-a încheiat cu scorul de 0-0.

Reprezentativa africană a rezistat excelent în fața uneia dintre cele mai valoroase echipe ale competiției și a obținut unul dintre cele mai importante rezultate din istoria sa la un turneu final.

Campioana Europeană a avut parte de cele mai dure critici în presa spaniolă, după acest semieșec.

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Iran a debutat cu egal la Cupa Mondială

În Grupa G, Iran și Noua Zeelandă au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale zilei, terminat cu scorul de 2-2. Iranienii au controlat perioade importante ale jocului, însă reprezentativa din Oceania a găsit resurse pentru a rămâne în meci și a plecat cu un punct important.

Tot în Grupa G, Belgia, una dintre favoritele la calificare, a fost ținută în șah de Egipt. Partida s-a încheiat 1-1, după ce africanii au rezistat presiunii exercitate de „Diavolii Roșii” și au obținut un rezultat care poate cântări greu în lupta pentru optimile de finală.

În Grupa H, Arabia Saudită și Uruguay au remizat, de asemenea, 1-1. Sud-americanii au pornit cu prima șansă, însă saudiții au confirmat încă o dată că pot pune probleme adversarilor mai bine cotați, obținând un punct meritat.

Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială 2026. Sursă foto: Facebook

Două grupe de la Cupa Mondială, nicio victorie

Cele patru remize au comprimat clasamentele grupelor G și H și au lăsat deschisă lupta pentru calificare înaintea etapei a doua.

După o zi în care favoritele au dezamăgit, iar outsiderii au demonstrat că pot emite pretenții, calculele pentru optimi devin tot mai complicate.

La Cupa Mondială 2026, diferențele dintre echipe par mai mici ca niciodată.

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