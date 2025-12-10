Zimbrii fac prăpăd într-o comună din Argeș. Animalele intră în gospodării, rup garduri și distrug terenuri agricole

Comuna Brăduleț, situată în nordul județului Argeș, se confruntă cu probleme majore cauzate de zimbrii eliberați în Munții Făgăraș. Aceștia intră în gospodării, rup garduri, distrug terenuri agricole și atacă alte animale din curți, potrivit Argeș Expres.

Localnicii evită drumurile lăturalnice după lăsarea serii și se tem să își lase copiii afară. Pagubele materiale sunt semnificative, iar comunitatea se simte lipsită de sprijin în fața acestei situații.

Primăria Brăduleț a solicitat intervenția urgentă a Ministerului Mediului pentru a preveni eventuale tragedii.

„Oamenii trăiesc cu frica în sân. Zimbrii nu mai sunt o raritate, sunt un pericol”, a spus primarul Florin Iordache pentru publicația citată.

Primarul comunei Brăduleț, Florin Iordache, a trimis o adresă oficială către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, solicitând luarea de măsuri urgente. Printre solicitări se numără evaluarea pagubelor provocate, relocarea imediată a animalelor din intravilan, acordarea de despăgubiri proprietarilor afectați și prevenirea unor incidente similare în viitor. Cererea a fost însoțită de fotografii și sesizări ale localnicilor, care ilustrează amploarea distrugerilor.

„După urși, acum ne terorizează și zimbrii. Animalele sunt protejate, oamenii nu…”, a afirmat un localnic.

Zimbrii, odinioară simbol al eforturilor de conservare a faunei sălbatice, au devenit o sursă de teamă pentru locuitorii comunei Brăduleț. Comunitatea este revoltată că legislația protejează animalele sălbatice în detrimentul siguranței oamenilor și speră ca apelurile lor să fie soluționate cât mai rapid. Localnicii așteaptă măsuri care să le permită să trăiască fără frică în propria comunitate.

În România există peste 350 de zimbri, majoritatea trăind în libertate sau semilibertate, iar alții fiind în rezervații administrate de Romsilva și ONG-uri. În județul Argeș, o populație semnificativă a fost reintrodusă în sălbăticie în Munții Făgăraș, prin eforturile Fundației Conservation Carpathia, începând cu 2019. Până în 2024, au fost eliberate peste 80 de exemplare în trei zone principale: Rucăr, Lerești și Nucșoara, în apropiere de Brăduleț.