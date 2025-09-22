Zelenski vrea scut comun cu România și Polonia împotriva dronelor rusești. Bucureștiul evită implicarea directă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus o soluție comună cu statele NATO, inclusiv România și Polonia, pentru doborârea dronelor rusești deasupra Ucrainei, potrivit Interfax Ucraina. Președintele României, Nicușor Dan, se opune pentru moment unei zone de excludere aeriană, invocând riscul escaladării conflictului, dar sa vorbit despre securitatea oferită de NATO.

Cred că este corect să discutăm despre o soluție comună. Nu doar ca o dronă să cadă pe capetele ucrainenilor și să nu ajungă pe teritoriul polonez, ci ca aceste decizii să fie luate împreună. Dacă sistemele noastre de apărare antiaeriană sunt la locul potrivit, noi doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia. Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci și România, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a sugerat că Polonia și, potențial, România ar putea juca un rol activ în doborârea dronelor, concentrându-se pe regiunile vestice ale Ucrainei, unde proximitatea cu statele NATO permite o coordonare mai eficientă. „Polonia doboară cu aeronavele sale tot ce zboară spre ei și spre noi. Ne-am putea concentra doar pe regiunile din partea vestică a statului nostru – unde Polonia are posibilitatea. Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci și România; nu ne bazăm pe alții”, a adăugat liderul ucrainean.

Pe de altă parte, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că instituirea unei zone de excludere aeriană ar putea echivala cu angajarea într-un conflict, o decizie pe care România nu o susține în prezent.

„Am avut discuții incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul național de stat, consilieri, oameni din Armată, specialiști de politică externă. Pentru moment – mai degrabă nu. În primul rând, vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranță. Faptul că suntem în NATO, că colaborăm cu parteneri, că contribuim la protecția aeriană în zona baltică, că alte forțe armate sunt aici, înseamnă că NATO funcționează. Ăsta e lucrul cel mai important”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus, refereindu-se la dronele care au survolat Polonia, că răspunsul NATO a fost rapid. „Reacția NATO a fost foarte fermă. Faptul că unele dintre ele au fost doborâte de forțe olandeze care colaborau cu forțele poloneze, faptul că NATO s-a reunit a doua zi, că a spus că va consolida apărarea antiaeriană pe flancul estic, înseamnă că există determinare în rândul partenerilor noștri de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a adăugat el.

În ultima perioadă, Rusia a încălcat spațiul aerian al statelor membre NATO. Săptămâna trecută, Polonia a raportat pătrunderea a 19 drone rusești în spațiul său aerian, un incident considerat de premierul polonez Donald Tusk drept cel mai apropiat moment de un conflict deschis de la Al Doilea Război Mondial. În replică, NATO a lansat operațiunea „Eastern Sentry” pentru a consolida apărarea antiaeriană pe flancul estic, iar Regatul Unit a trimis avioane Eurofighter Typhoon pentru a sprijini Polonia.

Un alt incident a avut loc vineri, când două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, deținută de compania poloneză Orlen. Deși nu a fost vorba de o încălcare a frontierei de stat, ci a zonei economice exclusive a Poloniei, incidentul a amplificat tensiunile. Katarzyna Przybysz, purtătoare de cuvânt a marinei grănicerilor polonezi, a confirmat incidentul pentru postul public TVP Info.

În aceeași zi, Estonia a raportat o altă încălcare „fără precedent de scandaloasă” a spațiului său aerian de către trei avioane militare rusești, care au rămas în zonă timp de 12 minute.

O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05. Drona a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care erau într-o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei, spune MApN.

Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta și, după evaluarea riscurilor colaterale, au decis să nu deschidă focul. Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE, unde a respins protestul României, pe motiv că nu există dovezi că a fost vorba despre o dronă rusească. Drona rusească „a orbitat timp de aproximativ 50 de minute”, într-o zonă cuprinsă între nord-est de Chilia Veche și sud-vest de Izmail (situat în Ucraina), potrivit MApN.