Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Moscova dorește să aducă 30.000 de soldați nord-coreeni suplimentari pentru a lupta alături de forțele rusești în războiul Kremlinului împotriva Ucrainei.

„De asemenea, vedem cooperarea Rusiei cu Coreea de Nord. Rusia dorește să primească încă 30.000 de soldați din Coreea de Nord”, a spus Zelenski în discursul său de sâmbătă seară. „Din iunie, în regiunea Voronej a Rusiei se fac pregătiri pentru a-i primi.”

Conform estimărilor, Phenianul a transferat deja aproximativ 12.000 de soldați în regiunea de frontieră Kursk a Rusiei, în baza unui pact de apărare reciprocă semnat cu Moscova în 2024.

Pe parcursul războiului de patru ani, președintele rus Vladimir Putin s-a bazat din ce în ce mai mult pe Coreea de Nord pentru furnizarea de obuze de artilerie și rachete. Aducerea trupelor nord-coreene ridică îngrijorări cu privire la transferul de către Moscova a propriului know-how militar către regimul lui Kim Yong Un din Phenian.

„Rusia ajută Coreea de Nord să învețe cum să poarte război, să își îmbunătățească armele și să dobândească experiență reală de luptă în utilizarea lor”, a declarat Zelenski.

„Toate acestea reprezintă o amenințare pentru toți cei din Asia care se află în raza de acțiune a rachetelor nord-coreene. Vom contracara acest lucru”, a spus el.

Potrivit Serviciul de Informații Naționale al Coreei de Sud (NIS), Phenianul a trimis deja, începând din 2024, peste 10.000 de militari în Rusia. Însă aceștia nu erau obișnuiți cu tipul de război care se poartă între Rusia și Ucraina, așa că se pare că nu au fost de prea mare folos.

Pentru că, potrivit informațiilor din aceleași surse sud-coreene, cel puțin 2.000 dintre soldații lui Kim Jong-Un muriseră deja până la mijlocul anului 2025. Numărul victimelor din rândurile soldaților nord-coreeni a crescut, între timp.