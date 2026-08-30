Două avioane ale unei companii aeriene regionale au fost surprinse de camere aproape lovind acoperișul unui stadion din Africa de Sud în timp ce participau la un survol dramatic - și aproape dezastruos - înainte de meciul internațional de rugby a selecționatei locale cu Noua Zeelandă, potrivit New York Post.

„Se pare că avioanele aproape au lovit acoperișul stadionului din Cape Town”, a scris un utilizator de X îngrozit, în timp ce altul a glumit: „A fost puțin complicat, dacă mă întrebați pe mine. Huuuu!”

Într-un videoclip filmat deasupra stadionului, avioanele par să fie la doar câțiva metri distanță de acoperișul arenei sportive, în timp ce explodează artificii - și par să se ridice mai sus decât cele două avioane.

„Ar fi putut fi catastrofal”, a reacționat un utilizator de pe X.

„Ambele aeronave erau prea jos, în special aeronava din față, și am bănuit că pirotehnica stadionului nu făcea parte din planificare”, a scris un altcineva.

Planning. Precision. Performance. ✈️✈️ Spectacular scenes of Airlink’s double Embraer flyover at the DHL Stadium. Airlink is Proud Official Sponsor of Rugby’s Greatest Rivalry, presented by Castle Double Malt 🏉#Airlink #FlyAirlink #FlyTheLink #Skybucks #RugbysGreatestRivalry pic.twitter.com/3tPNepftLS — Airlink (@Fly_Airlink) August 29, 2026

Cele două avioane Embraer E-Jet aparținând companiei aeriene regionale sud-africane Airlink au efectuat survolul la ultra-joasă altitudine deasupra stadionului DHL din Cape Town, cu o capacitate de 55.000 de locuri, înainte de începerea meciului de sâmbătă dintre echipele de rugby Springboks din Africa de Sud și All Blacks din Noua Zeelandă, potrivit publicației locale Cape Town Etc.

Survolul dramatic, care a fost transmis la televiziunea națională, a arătat avioanele vopsite special într-o livrea complet verde pentru meci, zburând remarcabil de jos deasupra acoperișului stadionului.

look how low this flyover looked. two airlink passenger jets just flew over dhl stadium in cape town ahead of the springboks vs. all blacks match. pic.twitter.com/5r5nB1j9ti — Michael Rusch (@weeddude) August 29, 2026

Diferite unghiuri video postate pe rețelele de socializare arată aeronavele navigând incredibil de aproape de vârful acoperișului stadionului, înalt de 48 de metri - în special când coada primului avion părea să se încline spre stadion, în timp ce aeronava se înclina în sus.

look how low this flyover looked. two airlink passenger jets just flew over dhl stadium in cape town ahead of the springboks vs. all blacks match. pic.twitter.com/5r5nB1j9ti — Michael Rusch (@weeddude) August 29, 2026

În timp ce un unghi al camerei arată primul avion aparent atingând acoperișul stadionului, un alt videoclip sugerează că exista mai mult spațiu între avion și clădire.

Datele de urmărire a zborului au indicat, se pare, că aeronava avea o altitudine barometrică de aproximativ 50 de metri în timp ce se înălța deasupra stadionului, a relatat agenția de știri aviatice PYOK.

Today's flyover in Cape Town wasn't the first time, South Africa has had a history of delivering some truly unforgettable low passes. Here are some of the best from the past. pic.twitter.com/hGeL9lQFd3 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 29, 2026

Cu toate acestea, aeronavele care zboară în apropierea structurilor mari, cum ar fi un stadion, pot părea mult mai aproape de clădire decât sunt în realitate - în special atunci când sunt privite dintr-un unghi mic al camerei.

Informațiile disponibile despre zbor, însă, nu sugerează că avioanele Airlink ar fi fost expuse riscului de coliziune cu stadionul cu 55.000 de locuri, a relatat Cape Town Etc.Evenimentele de survol la joasă altitudine reprezintă o tradiție îndelungată în istoria sportului sud-african, potrivit publicației locale.

Tradiția datează de la finala Cupei Mondiale de Rugby din 1995, când un Boeing 747 al companiei South African Airways a zburat deasupra unui stadion Ellis Park arhiplin din Johannesburg înainte de meciul dintre Africa de Sud și Noua Zeelandă.