Xi Jinping continuă eforturile de a transforma blocul BRICS într-o platformă dinamică pentru dezvoltarea Sudului Global. În cadrul summitului anual desfășurat la New Delhi, președintele chinez Xi Jinping a prezentat o serie de măsuri ambițioase destinate intensificării colaborării economice și tehnologice între statele membre, acoperind domenii strategice precum inteligența artificială și comerțul internațional, conform Reuters.

Ierarhia grupului își propune consolidarea parteneriatelor interne, în condițiile în care expansiunea recentă oferă o greutate geopolitică sporită deciziilor adoptate la nivelul organizației.

Pentru a asigura succesul proiectelor comune, reprezentanții chinezi au punctat necesitatea construirii unei structuri funcționale solide. „Succesul Iniţiativei Greater BRICS depinde de stabilirea unei baze solide pentru o cooperare pragmatică”, a declarat Xi la summitul anual al liderilor, a relatat agenţia oficiala de ştiri Xinhua.

De asemenea, liderul chinez a subliniat că statele partenere trebuie să asigure fluența schimburilor economice globale. "Statele BRICS ar trebui să coopereze în continuare, să menţină stabilitatea lanţurilor industriale şi de aprovizionare şi să cultive o piaţă integrată", a declarat Xi la sesiunea de închidere a summitului.

Tehnologia reprezintă un alt pilon central al strategiei chineze. În perspectiva preluării conducerii grupului peste trei ani, China pregătește infrastructura pentru proiecte tehnologice majore.

„China - care în 2027 va deţine preşedinţia BRICS - va lua iniţiativa creării unei 'Zone Open Source AI' pentru membrii BRICS, pentru a promova cooperarea privind modelele lingvistice mari, instruirea în domeniul inteligenţei artificiale şi un ecosistem deschis de inteligenţă artificială”, a anunţat Xi.

În completarea acestor măsuri, președintele chinez a propus lansarea unui parteneriat dedicat Zonei Economice Speciale BRICS și a confirmat organizarea anul viitor a unui Forum comercial privind serviciile BRICS, creat pentru sprijinirea fluxurilor de investiții.

Orientarea proiectelor către statele aflate în curs de dezvoltare a fost susținută și de ceilalți participanți de nivel înalt prezenți la eveniment.

„Beneficiile soluţiilor dezvoltate în cadrul BRICS nu ar trebui să se limiteze doar la BRICS, ci ar trebui să fie adaptabile şi accesibile pentru a răspunde nevoilor Sudului Global”, a declarat, la rândul său, prim-ministrul indian Narendra Modi.

Punctul de vedere rus a scos în evidență rolul geopolitic extins al organizației pe scena internațională. În ce-l priveşte, preşedintele rus Vladimir Putin a numit BRICS „o forţă motrice puternică spre crearea unei noi ordini mondiale, mai echitabile şi multipolare”, îndemnând membrii grupului să găsească modalităţi de a combina avantajele competitive ale economiilor lor individuale.

Oficialii chinezi și ruși au părăsit deja capitala Indiei la finalul reuniunii. Rețeaua BRICS reunește în prezent o serie de economii importante, din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Indonezia.