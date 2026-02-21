Patru zodii s-ar putea trezi cu musafiri neanunțați

Patru semne zodiacale ar putea avea parte de vizite neprevăzute în timpul weekendului, conform previziunilor astrale publicate de surse specializate în horoscop din SUA și India.

Un horoscop zilnic dedicat nativilor din zodia Vărsător sugerează că astrele favorizează apariția de vizitatori fără prea mult preaviz.

„Așteaptă-te la o bătaie în ușă sau la un apel brusc. Oaspeții pot apărea fără prea mult avertisment, iar ziua te roagă să-i primești cu amabilitate.” notează astrologii într-un articol dedicat horoscopului zilei pentru Vărsător, potrivit Times of India.

Același tipar al întâlnirilor neprevăzute este menționat într-o prognoză mai largă a horoscopului săptămânal, unde atmosfera astrală este descrisă ca fiind predispusă la evenimente neașteptate.

Astrologii explică faptul că o eclipsă solară recentă din semnul Vărsătorului aduce „twists and turns,” sugerând surprize care pot include și vizite sociale neplanificate.

Conform altor previziuni astrologice internaționale, zodiile Gemeni, Scorpion și Balanță sunt și ele indicate drept semne care ar putea experimenta momente surprinzătoare în weekend, inclusiv întâlniri cu persoane dragi sau cunoștințe vechi.

Un horoscop dedicat weekendului notează că pentru aceste semne astrale următoarele două zile „promit ... surprize emoționante” și „încântări neașteptate,” ceea ce poate sugera și vizite spontane la domiciliu sau întâmplări sociale imprevizibile.

Previziunile astrologice nu menționează detalii specifice despre cine ar putea fi musafirii, dar acordă o atenție deosebită schimbărilor sociale și întâlnirilor neanticipate, sugerând că aceste semne zodiacale ar putea trăi momentele respective cu deschidere și pozitivitate.

Specialiștii în astrologie subliniază faptul că „oaspeți neașteptați ar putea veni acasă” pentru unele semne, ceea ce nu înseamnă neapărat o vizită fizică, ci poate fi interpretat și ca interacțiuni sociale surprinzătoare, discuții neplanificate sau revenirea unor vechi prietenii.

Acest tip de prognoze reflectă o tradiție astrologică larg răspândită în publicațiile de profil internațional, unde combinațiile planetare ale weekendului sunt considerate predispuse la apariția unor evenimente imprevizibile și conexiuni umane neașteptate.