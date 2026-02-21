Monden

Patru zodii s-ar putea trezi cu musafiri neanunțați

Comentează știrea
Patru zodii s-ar putea trezi cu musafiri neanunțațivizita neanuntata / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Patru semne zodiacale ar putea avea parte de vizite neprevăzute în timpul weekendului, conform previziunilor astrale publicate de surse specializate în horoscop din SUA și India.

Semne zodiacale cu vizite neanunțate

Un horoscop zilnic dedicat nativilor din zodia Vărsător sugerează că astrele favorizează apariția de vizitatori fără prea mult preaviz.

„Așteaptă-te la o bătaie în ușă sau la un apel brusc. Oaspeții pot apărea fără prea mult avertisment, iar ziua te roagă să-i primești cu amabilitate.” notează astrologii într-un articol dedicat horoscopului zilei pentru Vărsător, potrivit Times of India.

Același tipar al întâlnirilor neprevăzute este menționat într-o prognoză mai largă a horoscopului săptămânal, unde atmosfera astrală este descrisă ca fiind predispusă la evenimente neașteptate.

Trei rețete rapide și gustoase pe care copiii le adoră
Trei rețete rapide și gustoase pe care copiii le adoră
Rate și taxe mai mari pentru România. Cât ne costă faptul că nu am adoptat moneda euro
Rate și taxe mai mari pentru România. Cât ne costă faptul că nu am adoptat moneda euro

Astrologii explică faptul că o eclipsă solară recentă din semnul Vărsătorului aduce „twists and turns,” sugerând surprize care pot include și vizite sociale neplanificate.

Alte semne sub atenția astrală

Conform altor previziuni astrologice internaționale, zodiile Gemeni, Scorpion și Balanță sunt și ele indicate drept semne care ar putea experimenta momente surprinzătoare în weekend, inclusiv întâlniri cu persoane dragi sau cunoștințe vechi.

Scorpion

Scorpion/ Sursa foto Pixabay

Un horoscop dedicat weekendului notează că pentru aceste semne astrale următoarele două zile „promit ... surprize emoționante” și „încântări neașteptate,” ceea ce poate sugera și vizite spontane la domiciliu sau întâmplări sociale imprevizibile.

Previziunile astrologice  nu menționează detalii specifice despre cine ar putea fi musafirii, dar acordă o atenție deosebită schimbărilor sociale și întâlnirilor neanticipate, sugerând că aceste semne zodiacale ar putea trăi momentele respective cu deschidere și pozitivitate.

Interacțiuni sociale surprinzătoare

Specialiștii în astrologie subliniază faptul că „oaspeți neașteptați ar putea veni acasă” pentru unele semne, ceea ce nu înseamnă neapărat o vizită fizică, ci poate fi interpretat și ca interacțiuni sociale surprinzătoare, discuții neplanificate sau revenirea unor vechi prietenii.

Acest tip de prognoze reflectă o tradiție astrologică larg răspândită în publicațiile de profil internațional, unde combinațiile planetare ale weekendului sunt considerate predispuse la apariția unor evenimente imprevizibile și conexiuni umane neașteptate.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:10 - Interviu tensionat. Tucker Carlson l-a atacat dur pe ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee. Iran, victimele din Ga...
08:59 - Trei rețete rapide și gustoase pe care copiii le adoră
08:50 - Prințul Andrew, la un pas de a pierde orice șansă la tron. Guvernul ia în calcul eliminarea sa din linia de succesiune
08:43 - Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
08:30 - Rate și taxe mai mari pentru România. Cât ne costă faptul că nu am adoptat moneda euro
08:21 - Dramele, scandalurile și crizele regale, de-a lungul vremii. Ce nu aputut fi ascuns de ochii presei

HAI România!

Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt

Proiecte speciale