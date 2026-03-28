Vremea se schimbă brusc în Republica Moldova. Ploi în toată țara și temperaturi mai ridicate

Republica Moldova. Vremea se schimbă radical în Republica Moldova în următoarele zile. Meteorologii anunță ploi pe întreg teritoriul țării și o creștere a temperaturilor, pe fondul unui ciclon sudic care aduce aer cald și umed. Specialiștii avertizează că instabilitatea atmosferică se va menține pe parcursul mai multor zile.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, schimbarea vremii este determinată de influența unui ciclon sudic. Acesta transportă mase de aer cald și umed, favorizând formarea precipitațiilor și creșterea temperaturilor, mai ales pe timp de noapte.

Șefa secției prognoze, Nadejda Stolear, a explicat că acest tip de sistem atmosferic este responsabil pentru alternanța rapidă între perioadele mai calde și episoadele de ploaie.

Pe 28 martie, ploile vor fi slabe și izolate. Situația se schimbă însă în weekend. Pentru 29 și 30 martie, meteorologii prognozează precipitații pe arii extinse în toată țara, iar duminică sunt așteptate ploi mai puternice.

Cantitățile de apă pot fi mai însemnate în unele regiuni, ceea ce ar putea crea disconfort, în special în zonele urbane.

Odată cu venirea ciclonului, temperaturile vor crește ușor. Nopțile vor deveni mai blânde, cu valori cuprinse între +3 și +9 grade Celsius.

Ziua de sâmbătă va aduce maxime între +14 și +19 grade, însă duminică valorile vor scădea ușor, situându-se între +9 și +14 grade. Luni, 30 martie, temperaturile vor reveni pe un trend ascendent, variind între +12 și +17 grade.

În perioada 31 martie – 3 aprilie, ploile vor continua, însă vor fi mai slabe și pe alocuri. Chiar și în aceste condiții, vremea va rămâne instabilă. Temperaturile nocturne vor oscila între +3 și +9 grade, iar cele diurne între +12 și +18 grade, menținând un regim termic relativ confortabil pentru această perioadă a anului.

Meteorologii subliniază că prognozele sunt realizate pe baza datelor colectate din rețeaua de stații meteo și a unor analize complexe ale atmosferei, cu un grad de acuratețe de până la 97–98%.

În acest context, populația este îndemnată să urmărească avertizările oficiale și intervalele orare indicate de specialiști, pentru a evita interpretările eronate și eventualele neplăceri cauzate de schimbările bruște ale vremii.