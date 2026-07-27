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Vreme caldă în București, dar cu surprize după-amiaza. ANM a emis prognoza pentru 29 și 29 iulie

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Vreme caldă în București, dar cu surprize după-amiaza. ANM a emis prognoza pentru 29 și 29 iulieSursă foto: Pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

Bucureștenii vor avea parte de vreme în general caldă în următoarele două zile, însă după-amiezile și serile vor aduce episoade de instabilitate atmosferică. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Luni, temperaturi de până la 31 de grade și ploi după-amiaza

Potrivit ANM, în intervalul 28 iulie, ora 10:00 – 29 iulie, ora 9:00, cerul va fi temporar noros, iar mai ales după-amiaza și seara sunt așteptate averse de scurtă durată, cu cantități de apă de 2-5 litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor, când rafalele pot atinge 35-40 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade, iar minima nopții se va situa între 16 și 19 grade.

Bucuresti instabilitate

Bucuresti instabilitate / sursa foto: ChatGPT

Marți, vreme călduroasă și noi episoade de instabilitate

În intervalul 29 iulie, ora 9:00 – 20:00, vremea va rămâne călduroasă în Capitală. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare, cu posibilitatea unor averse de scurtă durată, în general de 1-5 litri pe metru pătrat, și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va urca până la aproximativ 32 de grade.

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