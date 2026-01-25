Votul ca sancțiune. Povestea neîncrederii politice în România

La începutul anului 2026, România se află în plin episod al unei crize de încredere politică profund răspândite, care nu se mai limitează la nemulțumirea față de un anumit politician sau partid. Mai degrabă, percepția unei părți semnificative a populației este că întregul sistem politic nu funcționează în folosul cetățenilor. Rezultatele celor mai recente sondaje de opinie arată că acest fenomen nu este doar o impresie, ci o realitate măsurabilă și confirmată de date sociologice.

Un sondaj INSCOP Research realizat în perioada 12–15 ianuarie 2026 arată că încrederea românilor în sistemul de justiție este la cote extrem de scăzute. Doar 25,5% dintre respondenți declară că au multă sau foarte multă încredere în justiție, în timp ce peste 70% au foarte puțină sau deloc încredere, iar aproximativ 67,4% consideră că justiția nu este independentă de influențe politice. De asemenea, 80,2% cred că legea nu se aplică egal pentru toți cetățenii, ceea ce subliniază percepția profundă a unei justiții vulnerabile la presiuni externe și inechități.

În paralel, un alt sondaj publicat în aceeași perioadă arată că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), un partid perceput ca parte a spectrului naționalist și anti-establishment, este cotat la aproximativ 40,9% în intențiile de vot, mult peste partidele din coaliția de guvernare și cele tradiționale, cum ar fi PSD sau PNL, care se situează sub 20%, respectiv în jur de 13,5%.

Aceste cifre nu sunt rezultate izolate, ele se înscriu într-o tendință mai veche, în care românii își exprimă nemulțumirea față de scena politică convențională și încearcă să își găsească opțiuni alternative. Un sondaj din septembrie 2025 arăta că peste 55% dintre români consideră că toate partidele existente ar trebui să dispară, iar peste jumătate sunt dispuși să voteze un partid nou înființat, ceea ce arată o dorință clară de reînnoire a clasei politice.

Totodată, sondajele arată că românii au tendința de a face o distincție clară întreinstituțiile politice în ansamblu și alte organisme percepute ca fiind „nepolitize” sau mai stabile: Armata, Biserica și Academia Română rămân printre cele mai încredințate entități sociale, în timp ce Guvernul și Parlamentul se situează în coada clasamentului încrederii.

Percepția negativă asupra politicii se răsfrânge și asupra modului în care românii văd viitorul țării. Date din sondaje din ultima parte a anului 2025 arătau că aproximativ 70% dintre români cred că România merge într-o direcție greșită, ceea ce reflectă un climat de pesimism și lipsă de speranță în capacitatea clasei politice de a gestiona problemele fundamentale ale societății.

Această imagine este accentuată de faptul că, în percepția publică, probleme precum corupția, inegalitatea socială, stagnarea economică și lipsa de rezultate palpabile ale politicilor publice au devenit predominante, iar politicienii sunt adesea asociați cu promisiuni neîndeplinite sau jocuri politice care par să ignore nevoile reale ale majorității populației.

Pentru a înțelege mai bine aceste fenomene, opiniile experților sunt esențiale. Sociologii care urmăresc evoluția opiniei publice în România explică această criză de încredere nu doar prin nemulțumirea punctuală față de anumite personalități, ci printr-un proces mai profund de distanțare față de clasa politică tradițională.

Un exemplu este analiza directorului INSCOP Research, Remus Ștefureac, care explică diferențele de preferințe electorale între generații. El notează că tinerii români (18–29 de ani) își pun încrederea în partide care până recent nu aveau reprezentare parlamentară, pe fondul unei rupturi valorice între generații. Această schimbare semnalează transformări profunde în modelul de socializare politică și în modul în care noile generații percep instituțiile tradiționale și liderii clasici ai partidelor.

Contextualizarea datelor sociologice în ultimii ani arată o evoluție treptată: crizele economice, polarizarea politică, evenimentele electorale controversate și percepția că clasele politice tradiționale nu livrează rezultate solide au generat un climat în care românii tind să se simtă marginalizați sau neascultați. Pe acest fundal, opțiunile electorale se îndreaptă spre formațiuni percepute ca alternative sau protest, iar sondajele nu mai reflectă doar preferințe, ci nemulțumirea structurală față de status quo.