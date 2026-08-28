Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat joi pentru un buget mai mare al Uniunii Europene în următorii șapte ani, susținând că resursele financiare trebuie folosite pentru consolidarea independenței Europei și pentru reducerea dependenței de puterile externe. Poziția șefei Comisiei Europene (CE) a venit în aceeași zi în care Germania și alte cinci state membre au cerut diminuarea semnificativă a bugetului propus de Bruxelles.

Ursula von der Leyen a pledat pentru investiții menite să consolideze capacitatea Europei de a acționa independent într-un context internațional tot mai dificil.

Uniunea Europeană încearcă să reducă dependența de China în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare și materiile prime critice, dar și de tehnologia americană și de combustibilii fosili importați.

„Următorul buget va fi brațul financiar al independenței noastre”, a declarat joi Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut la Paris în fața grupului de presiune al mediului de afaceri francez MEDEF.

Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2 trilioane de euro pentru perioada următorilor șapte ani. Dimensiunea viitorului buget va influența capacitatea Uniunii Europene de a finanța proiectele din domenii considerate strategice.

Printre prioritățile susținute de Ursula von der Leyen se numără investițiile în industrie, energie, inteligență artificială, cercetare și inovare.

Președinta Comisiei Europene a prezentat și planurile privind finanțarea cercetării și dezvoltării industriilor strategice.

„Cu peste 450 de miliarde de euro din Fondul european pentru competitivitate și din programul Orizont Europa, vom sprijini întregul lanț – de la cercetare la inovare, de la laboratoare la întreprinderi și de la prototipurile inițiale la producția industrială”, a declarat von der Leyen.

Aceasta a mai declarat că „Europa nu își poate stabili noi ambiții fără a asigura mijloacele necesare pentru finanțarea acestora”.

Planul Comisiei Europene a întâmpinat opoziție din partea Germaniei, Austriei, Danemarcei, Finlandei, Țărilor de Jos și Suediei. Cele șase state au cerut reducerea cu câteva sute de miliarde de euro a bugetului propus.

Guvernele respective consideră că o majorare de asemenea amploare este dificil de susținut într-un moment în care statele membre încearcă să își limiteze propriile cheltuieli publice.

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat în termeni duri propunerea Bruxellesului.

„Propunerile actuale prevăd o creștere de până la 60%. Într-o perioadă de consolidare bugetară în toate statele membre, acest lucru este pur și simplu imposibil de suportat. Propunerile trebuie reduse cu câteva sute de miliarde. Iar aceste reduceri vor trebui să vizeze toate domeniile.”, a declarat Friedrich Merz într-o declarație comună cu cele cinci state, joi seara.

Poziția Germaniei și a aliaților săi a întâmpinat opoziție din partea Italiei și Spaniei. Cele două țări conduc un grup de state membre care susține menținerea unui buget european mai ridicat.

Disputa privind dimensiunea viitorului buget va avea un rol important în stabilirea priorităților Uniunii Europene pentru următorii șapte ani, inclusiv în ceea ce privește competitivitatea, energia, tehnologia și dezvoltarea industriilor strategice.