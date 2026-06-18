La patru ani după ce Regimentul Azov din Ucraina a predat forțelor rusești ultimul colț al orașului devastat Mariupol, unitatea reconstruită își propune să facă Moscova să plătească pentru ocupație, scrie Reuters.

Înfrângerea amară din mai 2022 - când sute dintre luptătorii săi au fost uciși sau capturați - a transformat Regimentul Azov într-un simbol al rezistenței în Ucraina și a deschis calea pentru revenirea sa ca o forță mai mare și mai puternică. Acum, se concentrează din nou asupra orașului natal de la Marea Azov.

Dronele aparținând Corpului I Azov au survolat cerul deasupra portului maritim strategic al orașului săptămâna trecută, într-o operațiune care a vizat stații electrice, instalații de reparații și o navă sancționată, aruncând portul într-o pană de curent, potrivit armatei de la Kiev.

Reuters a putut confirma localizarea unor părți dintr-o înregistrare video a atacului postată de Azov.

Atacul a făcut parte din campania extinsă de atacuri a Ucrainei care vizează logistica militară rusă aflată adânc în spatele liniei frontului, în încercarea de a distruge mașina de război a Moscovei și de a înclina războiul în favoarea Kievului.

Colonelul Arsen Dmitrik, șeful de stat major al Corpului I Azov, a declarat pentru Reuters că vor mai exista zeci de astfel de operațiuni pentru a demonstra capacitățile, tehnologia și planificarea unității.

Alungarea Rusiei din Mariupol, care se află la 120 km în spatele liniilor frontului care abia se mișcă, este un „joc pe termen lung”, a recunoscut el.

„Dacă durează 20 de ani, vom petrece 20 de ani planificând, așteptând, pregătindu-ne”, a spus Dmitrik, în vârstă de 32 de ani, care s-a numărat printre cei capturați de Rusia și apoi eliberați ulterior.

„Dar când va veni momentul, trebuie să fim pregătiți. Cred că vom recuceri Mariupolul. Este doar o chestiune de timp.”

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Atacul portuar, efectuat cu forțele de drone ale Ucrainei și serviciul de securitate SBU, a avut loc la doar câțiva kilometri de oțelăria devastată, unde luptătorii Azov și alte trupe s-au predat după asediul de trei luni al orașului de către trupele Moscovei.

Acesta a urmat lunilor de atacuri pe drumuri critice din zonele ocupate de Rusia din regiunea estică Donețk, inclusiv în Mariupol, într-un efort sistemic de a perturba liniile de aprovizionare rusești către front.

Imagini postate de Regimentul Azov surprind operațiunile sale: într-un videoclip din 16 aprilie, dronele zboară peste câmpuri largi și autostrăzi lungi din jurul Donețkului, înainte de a se izbi de vehicule armate voluminoase.

O altă postare din 8 mai prezintă imagini din dronă care mătură centrul orașului Mariupol și uzinele siderurgice Azovstal, puternic avariate, locul ultimei rezistențe a garnizoanei ucrainene în 2022.

„Azov patrulează deja orașul său natal, Mariupol. Din cer - deocamdată”, se arată în comunicat.

Astăzi, orașul - a cărui populație a scăzut de la peste 400.000 de locuitori înainte de război - găzduiește noi proiecte de infrastructură, parte a unui efort al Rusiei de a-și consolida controlul asupra sudului Ucrainei ocupate, a constatat o investigație Reuters de la începutul acestui an.

În ianuarie, serviciul de informații externe al Kievului a declarat că Rusia extinde portul maritim al Mariupolului ca centru cheie pentru economia sa, urmărind în același timp proiecte de construcții emblematice în oraș, în detrimentul locuitorilor obișnuiți.

Scopul principal al Regimentului Azov este de a bloca mărfurile inamicilor - în special combustibilul - care se îndreaptă din Rusia prin noduri cheie precum Mariupol și orașul Donețk, a declarat un ofițer de drone al corpului de armată.

Mișcarea constantă a camioanelor de aprovizionare pe drumuri vaste și deschise le face dificil de apărat, a spus el: „Nu există nicio modalitate de a ascunde o cisternă care transportă combustibil... Este pur și simplu imposibil.”

Printre rutele atacate se numără autostrada M14 care leagă Mariupol de orașul rusesc Rostov, la est, autostrada H20 care se îndreaptă spre nord de la Mariupol la Donețk și un drum de centură în jurul Donețkului, a adăugat el.

Armata ucraineană își intensifică, de asemenea, atacurile asupra logisticii de-a lungul „podului terestru” ocupat de Rusia, peste sudul Ucrainei, care leagă Rusia de Crimeea, atacuri care au declanșat penurii de combustibil în peninsulă.

Într-o declarație acordată Reuters săptămâna trecută, comandantul principal de drone al Ucrainei, Robert Brovd, s-a angajat să „izoleze Crimeea în viitorul apropiat” prin intensificarea atacurilor asupra autostrăzii cheie P-280.

Atacurile Regimentului Azov sunt „cumulative, mai degrabă decât decisive”, a declarat Franz-Stefan Gady, un expert cu sediul la Viena în cadrul Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, deoarece acestea obligă armata rusă să-și disperseze vehiculele prin ocolișuri mai lungi și să recurgă la mai multă conducere nocturnă.

„În timp”, a adăugat el, acest lucru „degradează ritmul ofensiv pe care Rusia îl poate genera” pe câmpul de luptă.

Forțele rusești sunt pe punctul de a captura orașul Kostiantinivka, ancora sudică a așa-numitei „centuri de fortărețe” din regiunea Donețk, pe care Moscova a cerut-o Kievului să o abandoneze. Echipele de drone rusești își intensifică, de asemenea, logistica câmpului de luptă ucrainean.

Cu toate acestea, ritmul general de avans al Rusiei a încetinit în ultimele luni. Forțele ucrainene au recâștigat teren pe anumite părți ale frontului.

Rob Lee, cercetător senior la Institutul de Cercetare a Politicii Externe, cu sediul în SUA, a declarat că atacurile de la distanță medie ale Kievului ar putea „testa condițiile” pentru ca Ucraina, și posibil, Regimentul Azov, să treacă în cele din urmă la ofensivă.

„Aceasta este una dintre marile știri ale acestui an: cum gestionează Rusia campania de atacuri la distanță medie a Ucrainei?”, a spus el.

Una dintre armele principale ale Regimentului Azov este drona Hornet asistată de inteligență artificială, produsă de firma americană de tehnologie de apărare Perennial Autonomy, condusă de fostul CEO Google, Eric Schmidt.

Operatorii au modificat-o prin instalarea de terminale de internet Starlink pentru a-i extinde raza de acțiune inițială la 100 km, a adăugat Lee - o inovație care a demonstrat cunoștințele tehnice ale unității.

„Azov a fost responsabil pentru multe dintre îmbunătățirile aduse dronei Hornet”, a spus el.

Prin atacurile cu dronele sale pe drumurile care duc spre și dinspre Mariupol, Azov lucrează pentru un obiectiv cheie, a declarat șeful de stat major Dmitrik: accelerarea încetării luptelor, sperând că peste 700 dintre luptătorii săi vor fi eliberați din închisorile rusești.

Kievul a făcut din schimbul de prizonieri, toți contra toți, o parte centrală a oricărui acord de pace. Mitinguri frecvente „Eliberați luptătorii Azov” au loc la Kiev și în alte orașe importante, reflectând statutul eroic al unității în societatea ucraineană.

Comandantul Corpului, Denis Prokopenko, a declarat luna trecută că eliberarea camarazilor săi de arme a fost „prioritatea sa personală și o chestiune de onoare”.

Denigrat în Rusia pentru rădăcinile sale de miliție naționalistă, Regimentul Azov de astăzi este departe de batalionul de voluntari rebeli care a eliberat Mariupolul de separatiștii pro-ruși în 2014 sau de regimentul fragmentat din 2022.

Aflat anterior sub Garda Națională, este acum considerat o forță de luptă de prim rang și una dintre „cele mai avansate formațiuni” ale Ucrainei în special în războiul cu drone, a declarat analista în apărare Olena Krijanivska de la Institutul Canadian pentru Afaceri Globale.

Anul trecut, s-a extins la un corp care conține șase brigăzi, un regiment de drone și o unitate cu scopuri speciale, iar acum numără zeci de mii de soldați, spune unitatea.

„Când eram în captivitate, moscoviții ne-au spus că vor să ne distrugă, să ne distrugă, să ne distrugă”, a spus Dmitrik, al cărui indicativ este „Lemko”. „Dar, cumva, «distrugerea» lor continuă să extindă Regimentul Azov”, a încheiat acesta.