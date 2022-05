Azovstal: Peste 900 de soldați ucrainieni s-au predat! Planul nebunesc al Rusiei în privința Mariopol

Apărătorii Mariupolului blocați în Uzina Azovstal s-au predat după ce oficialii ucraineni au negociat măsuri de evacuare cu Kremlinul. Forțele ruse au început să evacueze forțele ucrainene rănite în așezările ocupate de ruși din regiunea Donețk pe 16 mai, după ce Ministerul rus al Apărării a propus acordul. Oficialii ucraineni au declarat că vor încerca să-i recupereze pe apărătorii Mariupolului în Ucraina într-un schimb de prizonieri și vor continua să ia măsurile adecvate pentru salvarea tuturor militarilor ucraineni de la Azovstal.

Luptătorii ucraineni care au ieșit din ruinele oțelăriilor Azovstal după ce au primit ordin de către armata lor să abandoneze ultima fortăreață de rezistență din orașul-port acum turtit se confruntă cu o soartă incertă. Unii au fost duși de ruși într-o fostă colonie penală pe un teritoriu controlat de separatiști susținuți de Moscova. Nu este clar câți luptători rămân în labirintul de tuneluri și buncăre al fabricii, unde se credea că 2.000 au fost adăpostiți la un moment dat. Un lider separatist din regiune a spus că din oțelărie nu a ieșit niciun comandant de vârf, scrie ABC.

”La Mariupol au continuat să se predea luptători ai unității naționaliste ”Azov” și militari ucraineni, blocați pe teritoriul uzinei Azovstal”, a anunțat general-maiorul Igor Konașenkov. 51 de persoane au fost internate la spitalul Novoazovsk, din Republica Populară Donețk. Pe 17 mai, Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că, în interval de 24 de ore, au depus armele și s-au predat 265 dintre luptătorii aflați în interiorul ”Azovstal”. Dintre aceștia, 51 erau grav răniți.

Rușii fac videoclipuri cu militarii răniți

Ministerul rus al Apărării a lansat un videoclip care arată spitalul din Novoazovsk, unde soldații ucraineni captivi, care s-au predat la oțelăria asediată Azovstal din Mariupol, urmează tratament medical. „Sunt tratat în regulă. Nu sunt supus niciunei violențe fizice sau psihologice”, spune Viktor Shaposhnikov, un membru al Forțelor Armate ale Ucrainei, adăugând că piciorul său rănit a fost examinat.

Videoclipul arată secții de spital cu soldați captivi. Toți au primit asistență medicală și au primit apă și mâncare, spun militarii. „Condițiile și atitudinile sunt excelente. Nu am plângeri”, spune Daniil Jucenko, care a fost accidentat la picior. „Primesc asistență, ajutor medical și mă odihnesc. Au spus că după șase luni de reabilitare voi fi bine.”

Autoritățile de ocupație ruse au anunțat planuri de a distruge Uzina Azovstal și de a transforma Mariupol într-un oraș-stațiune, lipsind Rusia de unele dintre cele mai importante beneficii economice pe care spera să le obțină luând orașul în primul rând. Șeful Republicii Populare Donețk (DNR), Denis Pushilin, a declarat că autoritățile DNR intenționează să demoleze Azovstal după finalizarea capturii, scrie Institute for the Study of War.

Planul Rusiei

Azovstal a fost un element major al economiei lui Mariupol înainte de război datorită funcției sale unice de complex metalurgic cu ciclu complet, a celor 10.000 de locuri de muncă asociate cu producția la uzină, a miliardelor de dolari din veniturile valutare și impozitele pe care le-a generat și producția sa. Producția sa era de 7.000 de tone de oțel, 6 milioane de tone de fier și 4,5 milioane de tone de metal laminat, potrivit Primăriei Mariupol.

Pușilin a declarat că DNR intenționează să reconstruiască Mariupol pentru a fi un „oraș stațiune”, recunoscând totodată că 60% din structurile din Mariupol au fost distruse până la punctul în care nu pot fi reconstruite. Planul anunțat de a transforma Mariupolul într-un centru de turism și agrement în urma distrugerii complete a unui important centru de activitate economică din Mariupol, este un indiciu al pagubelor pe care trupele ruse și le-au provocat prin distrugerea Mariupolului.

Rusia nu are nevoie de un alt oraș stațiune la Marea Neagră. Are nevoie de genul de monedă puternică pe care o generase o fabrică precum Azovstal. Acest anunț simbolizează tipul de victorii a la Pirrus pe care le-au câștigat forțele ruse în Ucraina, în măsura în care au câștigat deloc victorii.