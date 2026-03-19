Vom avea, într-o săptămână, un set de măsuri pentru carburanți, promite Nicușor Dan

Vom avea, într-o săptămână, un set de măsuri pentru carburanți, promite Nicușor DanNicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Autoritățile din România anunță că vor prezenta într-o săptămână un set de măsuri pentru piața carburanților, pe fondul creșterii prețurilor și al discuțiilor din Guvern și CSAT.

Discuții la nivel înalt în România privind piața carburanților, potrivit lui Nicușor Dan

Autoritățile române lucrează la un pachet de măsuri pentru a răspunde evoluțiilor recente de pe piața carburanților, unde au fost înregistrate creșteri de preț. Decizia vine în urma unor analize realizate la nivel guvernamental și a discuțiilor purtate cu operatorii din domeniul energiei.

Președintele Nicușor Dan a declarat că subiectul a fost analizat în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în urmă cu aproximativ 10 zile, în baza unor scenarii elaborate de mai multe instituții ale statului.

Nicușor Dan anunță un termen pentru prezentarea măsurilor în urma creşterilor de preţ la carburanți

Șeful statului a declarat că măsurile urmează să fie prezentate public în perioada imediat următoare.

Am avut discuţia asta în CSAT în urmă cu 10 zile. Aici şi primul ministru, şi ministrul de Finanţe, şi ministrul Energiei au venit cu diferite scenarii. Între timp au mai avut loc discuţii la guvern între Guvern şi operatorii pe piaţa de energie şi o să vedeţi în zilele următoare, într-o săptămână, estimez eu, un set de măsuri”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat despre eventuale soluții precum plafonarea prețurilor sau restricții privind alimentarea la pompă, acesta a evitat să ofere detalii concrete înaintea adoptării oficiale a deciziilor.

O să vedeţi măsurile în momentul în care ele vor fi adoptate, dar o să fie o acţiune din partea statului român. Asta pot să vă spun”, a adăugat Nicușor Dan.

Prețul carburanților

România merge la Consiliul European pentru discuții în privința energiei

Pe lângă situația internă, România își conturează și poziția pentru reuniunile europene în domeniul energiei, cu accent pe costurile pentru industrie și securitatea energetică.

Din toate subiectele care sunt pe masă, subiectul care ne interesează cel mai mult este energia. Noi suntem într-un grup de state care urmăresc şi presează pentru o încetinire a tranziţiei pe zona de energie, astfel încât şi preţurile la energie pentru companiile din Europa şi deci România şi industriile mari consumatoare de energie să nu aibă de suferit. Asta e pe de-o parte. Şi pe de altă parte, este o dezbatere în interiorul Uniunii Europene cu privire la nuclear, iar noi suntem printre principalii susţinători ai nuclearului, al direcţionării producţiei şi stimulării producţiei nucleare în interiorul Uniunii”, a declarat Nicușor Dan.

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    19 martie 2026 la 18:23

    Puroi mincinos imputit de tirfete retardat!!!!! Dispari shtoarfo!

