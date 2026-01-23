Volodimir Zelenski, despre negocierile de la Abu Dhabi: Vor discuta probleme teritoriale

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile programate vineri la Abu Dhabi vor include discuții privind problemele teritoriale, afirmația fiind făcută în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu jurnaliștii, desfășurată pe WhatsApp, potrivit Sky News.

Volodimir Zelenski a mai declarat că așteaptă ca fostul președinte american Donald Trump să stabilească data și locul semnării acordului referitor la garanțiile de securitate ale Statelor Unite pentru Ucraina, informația fiind relatată de Sky News.

Negocierile care au loc vineri, la Abu Dhabi, reprezintă primele discuții directe de pace între Statele Unite, Ucraina și Kremlin de la începutul invaziei ruse, având ca obiectiv abordarea unor subiecte sensibile din conflict.

În pofida demersului diplomatic, chestiunile teritoriale continuă să reprezinte un obstacol major în negocieri, întrucât Rusia solicită Ucrainei să cedeze aproximativ 20% din teritoriul pe care îl mai controlează în regiunea estică Donețk. Cerința Moscovei vizează zone aflate încă sub control ucrainean în estul țării, în contextul conflictului actual din prezent.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins această cerere, afirmând că nu va renunța la teritoriile apărate de Ucraina cu succes, dar cu sacrificii semnificative, în ultimii ani de conflict. El a precizat că poziția Kievului rămâne neschimbată, în pofida presiunilor, din cauza sacrificiilor mari făcute pentru apărarea acestor zone.

Administrația Trump a exercitat presiuni pentru încheierea unui acord de pace, trimițând emisari atât la Kiev, cât și la Moscova, în cadrul unei serii de negocieri. Potrivit unor voci îngrijorate, citate de The Guardian, aceste demersuri ar putea determina Ucraina să accepte un acord considerat defavorabil.

Miercuri, la Davos, Donald Trump a declarat că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar fi „proști” dacă nu ar reuși să ajungă la un acord. Afirmația a fost făcută în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru oprirea conflictului.