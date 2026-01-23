Kremlinul anunță o reuniune trilaterală în Emiratele Arabe Unite vineri cu oficialii ucraineni și americani

Kremlinul a anunțat vineri organizarea, în cursul zilei, a unei reuniuni trilaterale între oficiali ruși, ucraineni și americani, care urmează să aibă loc în Emiratele Arabe Unite, după o întâlnire calificată drept „utilă” între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, desfășurată la Moscova, potrivit AFP.

S-a decis ca prima reuniune a grupului de lucru trilateral, însărcinat cu problemele de securitate, să aibă loc chiar vineri la Abu Dhabi, a declarat presei consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov. Acesta a subliniat că întâlnirea desfășurată joi, la Moscova, între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff a fost „utilă din toate punctele de vedere”.

Potrivit lui Iuri Ușakov, delegația rusă va fi condusă de generalul Igor Kostiukov, înalt responsabil al Statului Major. Oficialul a precizat că membrii delegației urmează să se deplaseze în următoarele ore la Abu Dhabi pentru participarea la reuniune.

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că americanii au depus eforturi semnificative pentru pregătirea reuniunii și speră ca aceasta să fie un succes. El a subliniat că întâlnirea ar putea deschide perspective pentru a avansa în privința întregului ansamblu de chestiuni legate de încheierea conflictului.

Potrivit lui Ușakov, americanii sunt interesați de soluționarea conflictului, iar reuniunea trilaterală de la Abu Dhabi este văzută ca un pas în această direcție. Oficialul a evidențiat implicarea activă a SUA în organizarea și pregătirea discuțiilor.

Consilierul diplomatic al Kremlinului a precizat că vineri, la Abu Dhabi, va avea loc o întâlnire dedicată problemelor economice între emisarul american Steve Witkoff și emisarul Kremlinului pentru probleme economice internaționale, Kirill Dmitriev. Ușakov a subliniat că Rusia este sincer interesată de o soluționare a conflictului prin mijloace politico-diplomatice.

El a adăugat că, atâta timp cât o astfel de soluționare nu va fi realizată, Rusia va continua să își atingă obiectivele pe câmpul de luptă. Oficialul a reiterat poziția Moscovei privind echilibrul între negocieri diplomatice și acțiuni militare.