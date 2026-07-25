Volkswagen intră într-o nouă etapă a programului de restructurare, după ce rezultatele financiare din al doilea trimestru au fost sub așteptările pieței. Cel mai mare producător auto european anunță măsuri suplimentare pentru reducerea costurilor și creșterea competitivității, în timp ce încearcă să găsească alternative la închiderea unor fabrici din Germania, potrivit CNBC. Conform planului, 100.000 de locuri de muncă ar urma să dispară din companie.

Grupul german a raportat un profit operațional de 3,5 miliarde de euro în perioada aprilie-iunie, cu aproape 10% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul este și sub nivelul estimat de analiști, care anticipau un profit de aproximativ 4,3 miliarde de euro.

În același timp, compania și-a revizuit perspectivele pentru 2026. Dacă anterior estima o creștere a veniturilor din vânzări de până la 3%, Volkswagen se așteaptă acum la un declin de până la 3%.

Rezultatele apar într-un moment în care grupul derulează un amplu program de eficientizare, pe fondul presiunilor generate de costurile tarifare și de concurența tot mai puternică a producătorilor auto din China.

Volkswagen a confirmat recent că analizează posibilitatea eliminării a până la 100.000 de locuri de muncă, dublu față de estimările prezentate anterior. Măsura face parte din strategia de reducere a cheltuielilor și de creștere a profitabilității.

Într-un mesaj adresat angajaților la începutul acestei luni, directorul general Oliver Blume a arătat că structura de costuri a grupului este cu aproximativ 20% mai ridicată decât cea a unor competitori comparabili, motiv pentru care sunt necesare noi măsuri de eficientizare.

Acesta a explicat că, până în prezent, compania nu a identificat utilizări alternative pentru patru fabrici din Germania, aflate anterior pe lista unităților vizate de posibile închideri: uzinele din Hanovra, Zwickau și Emden, precum și fabrica Audi din Neckarsulm.

La finalul anului 2024, Volkswagen a încheiat un acord cu sindicatele prin care s-a angajat să evite închiderea fabricilor din Germania și concedierile obligatorii până la sfârșitul anului 2030.

După publicarea rezultatelor financiare, acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 3%, iar de la începutul anului au pierdut aproape 30% din valoare.

Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, a declarat că industria auto traversează o perioadă dificilă, marcată de costurile ridicate generate de tarifele comerciale, dezvoltarea accelerată a segmentului premium din China și creșterea exporturilor de automobile chinezești către Europa.

Potrivit acestuia, marja operațională de aproximativ 4% reprezintă „un semnal de alarmă” și arată că este necesară o a doua etapă a restructurării.

Întrebat dacă Volkswagen ar putea pune la dispoziția industriei de apărare o parte din capacitățile sale de producție pentru a evita închiderea unor fabrici, Antlitz a spus că sunt analizate mai multe variante.

El a explicat că obiectivul companiei nu este închiderea uzinelor sau reducerea personalului, ci diminuarea costurilor, creșterea productivității și utilizarea mai eficientă a capacităților de producție.

„Dacă există soluții mai bune, le vom analiza”, a declarat directorul financiar, adăugând că identificarea unor alternative la închiderea uzinelor reprezintă opțiunea preferată de Volkswagen.

Grupul german a anunțat încă din aprilie că va opri producția SUV-ului electric ID.4 la fabrica din statul american Tennessee, invocând condițiile dificile de pe piața vehiculelor electrice din Statele Unite.

Într-un comunicat, Oliver Blume a afirmat că Volkswagen a reușit să compenseze „vânturile potrivnice inevitabile”, evaluate la zeci de miliarde de euro, însă mediul de afaceri rămâne extrem de dificil din cauza crizelor geopolitice, conflictelor comerciale, reglementărilor tot mai stricte, volatilității piețelor și intensificării concurenței.

Directorul general a descris situația drept „un scenariu de risc fără precedent”, menționând că Volkswagen intră într-o nouă etapă a transformării sale pentru a se adapta schimbărilor profunde prin care trece industria auto la nivel mondial.