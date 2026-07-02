Netflix va folosi o versiune recreată cu ajutorul inteligenței artificiale a vocii actorului Gene Wilder în noul reality show „Wonka’s The Golden Ticket”, inspirat din universul „Charlie și fabrica de ciocolată”, potrivit agenției Reuters.

Proiectul marchează una dintre cele mai noi utilizări ale tehnologiei de sinteză vocală pentru a recrea vocea unei personalități decedate și readuce în prim-plan dezbaterea privind limitele etice ale inteligenței artificiale.

Serialul va avea premiera în Statele Unite pe 23 septembrie și va reuni 12 câștigători ai celebrului „Bilet de Aur”, alături de partenerii lor, într-o competiție desfășurată în universul imaginar al fabricii de ciocolată a lui Willy Wonka.

Pentru realizarea proiectului, Netflix a colaborat cu compania ElevenLabs, specializată în tehnologii de sinteză vocală bazate pe inteligență artificială.

Compania a recreat vocea lui Gene Wilder, actorul care l-a interpretat pe Willy Wonka în filmul clasic din 1971, pentru teaserul oficial al emisiunii.

În materialul de promovare, vocea sintetizată transmite un mesaj adresat concurenților:

„Pentru prima dată după zeci de ani, îmi deschid draga mea ciocolaterie. O întreagă generație nouă de deținători reali ai biletelor de aur se va întrece pentru un premiu care va schimba o viață sau va marca unul dintre cele mai triste rămas-bun.”

Gene Wilder a murit în 2016, la vârsta de 83 de ani, iar utilizarea vocii sale a fost realizată cu acordul moștenitorilor.

Karen B. Wilder, văduva actorului, a transmis un mesaj în numele familiei, explicând că proiectul reprezintă un omagiu adus interpretării care a marcat generații de spectatori.

„La mai bine de cincizeci de ani de când Gene a dat viață personajului Willy Wonka, oameni de toate vârstele continuă să găsească bucurie, râsete și inspirație în interpretarea sa. Suntem încântați că «Wonka’s The Golden Ticket» celebrează căldura și imaginația pe care el le-a adus acestui rol și oferă unei noi generații șansa de a descoperi această magie”, a declarat Karen B. Wilder.

În noul reality show va apărea și Rusty Goffe, unul dintre actorii care au interpretat un Oompa Loompa în filmul original „Charlie și fabrica de ciocolată” din 1971. Acesta va participa la mai multe dintre probele pregătite pentru concurenți.

Utilizarea inteligenței artificiale pentru recrearea vocilor sau imaginilor unor personalități dispărute devine tot mai frecventă în industria divertismentului.

În ultimii ani, tehnologii similare au fost folosite în proiecte care i-au implicat pe Val Kilmer, Judy Garland, Burt Reynolds sau Michael Caine, a cărui voce a fost recreată pentru o versiune audio a „Odiseei”.

Deși astfel de inițiative sunt posibile din punct de vedere tehnologic și, în unele cazuri, beneficiază de acordul familiilor sau al deținătorilor drepturilor, ele continuă să genereze discuții privind implicațiile etice și limitele utilizării inteligenței artificiale.

Pentru unii, aceste tehnologii reprezintă o modalitate de a păstra vie moștenirea unor artiști emblematici, în timp ce alții consideră că recrearea digitală a persoanelor decedate ridică întrebări importante despre consimțământ, autenticitate și respectarea memoriei acestora.