Președintele Nicușor Dan a abordat joi mai multe teme de actualitate, de la pregătirea unei vizite oficiale în Statele Unite și negocierile politice interne până la decizia recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și o campanie culturală dedicată relațiilor româno-americane.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă și conturează principalele direcții de pe agenda Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a vorbit despre stadiul relațiilor cu Washingtonul, posibilitatea desemnării unui premier, reacția sa după hotărârea CJUE și chiar despre porecla „PSDan”, apărută în spațiul public.

În paralel, acesta a lansat, alături de ambasadorul Statelor Unite, un apel adresat românilor pentru vizitarea unei expoziții dedicate Americii.

Întrebat despre o viitoare deplasare în Statele Unite, Nicușor Dan a precizat că există discuții în desfășurare, însă acestea nu au ajuns încă într-un stadiu care să permită anunțarea unei întâlniri la nivel înalt.

„Se lucrează la crearea unor documente. Când vor fi suficient de mature, va exista și un contact la nivel înalt”, a explicat președintele.

Declarația sugerează că autoritățile române și americane pregătesc mai multe dosare de cooperare înaintea unei eventuale vizite oficiale, astfel încât aceasta să producă rezultate concrete. Tema consolidării relației strategice dintre România și SUA a fost prezentă constant în discursurile recente ale șefului statului.

În plan politic intern, Nicușor Dan a reiterat că va desemna un prim-ministru doar în momentul în care există certitudinea formării unei majorități parlamentare.

„Dacă aș ști că unul face majoritate, l-aș nominaliza mâine”, a afirmat președintele.

Mesajul indică faptul că șeful statului nu intenționează să înainteze o propunere fără garanția sprijinului parlamentar necesar învestirii Guvernului. Potrivit acestuia, criteriul esențial rămâne existența unei majorități funcționale, capabile să susțină un Executiv stabil.

Un alt subiect abordat a fost hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în urma căreia președintele a susținut că responsabilitatea principală aparține Parlamentului.

„Vina principală pentru această situație revine Parlamentului”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a apreciat că problemele semnalate de instanța europeană sunt consecința întârzierii unor modificări legislative care trebuiau adoptate de legislativ. Declarația vine într-un context în care România este obligată să își alinieze legislația la standardele și deciziile europene.

Întrebat despre apelativul „PSDan”, folosit de unii adversari politici și în spațiul online, Nicușor Dan a tratat subiectul fără a-i acorda o importanță deosebită.

Președintele a transmis că etichetele de acest tip fac parte din confruntarea politică și că preferă să se concentreze asupra deciziilor și proiectelor aflate pe agenda instituției prezidențiale, nu asupra poreclelor sau atacurilor din spațiul public.

Tot joi, Nicușor Dan a participat alături de ambasadorul Statelor Unite la promovarea unei expoziții dedicate istoriei și culturii americane.

Cei doi i-au încurajat pe români să viziteze expoziția, prezentată drept o oportunitate de a descoperi momente importante din evoluția Statelor Unite și din relațiile româno-americane.

Inițiativa face parte din seria evenimentelor organizate pentru consolidarea schimburilor culturale dintre cele două țări.