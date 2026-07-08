Regină fără regat, Vivien Leigh a suferit în viață, exact cum a suferit și pe scenă. Ochii ei pătrunzători, zâmbetul ei amar, privirea sa tristă au făcut-o să rămână mereu în memoria publicului. Cine vede filmele ei, Pe Aripile Vântului (1939) și Podul Waterloo (1940), rămâne impresionat de talentul ei...iubirea intensă, dezamăgirea, finalul relativ tragic.

Vivien Leigh a conviețuit până la decesul ei în 8 iulie 1967, cu John Merivale. Din păcate, posteritatea nu a fost prea blândă cu ea. Sir Laurence Olivier, fostul ei soț scria în Memorii că ea devenise maniacă în „Pe Aripile Vântului”. Acolo fusese dusă de impresarul ei când deja începuseră filmările cu o altă actriță (Paulette Godard, Joan Bennet, Jean Arthur mai erau în cărți, Bette Davis refuzând rolul). O boală de plămâni a măcinat-o încet până la inevitabilul și tristul ei sfârșit. La 53 de ani era încă tânără, dar spiritul, mintea și corpul ei erau zdruncinate iremediabil.

Vivien Leigh s-a născut la 5 noiembrie 1913 la Darjeeling India britanică. A purtat la naștere numele Vivien Mary Hartley, fiind fiica unui ofițer cavalerist britanic, Ernest Hartley. Mica Vivien a venit pe lume la un an de la căsătoria în Kensignton a părinților ei.

Vivien Leigh a studiat la o școală confesională la Londra, Mânăstirea Sfântului Duh. S-a împrietenit cu actrița Maureen O Sullivan care-i va da impulsul spre scenă, Părinții merg pe mâna ei și o trimit în Europa să se perfecționeze. Va absolvi Academia de Artă Dramatică. Se va căsători cu avocatul Herbert Leigh Holman (născut la 1900) la 20 decembrie 1932.

În octombrie 1933, se naște fetița lor Suzanne. Vivien Leigh a fost căsătorită cu avocatul Leigh până în 1940, când deja jucase în filmele celebre la care am făcut referire mai sus. Se va căsători cu Sir Laurence Olivier, fiind soția sa timp de 20 de ani, până în 1960. Pe Aripile Vântului i-a adus un Oscar pentru cea mai bună actriță. Va repeta performanța în 1951, când va fi din nou laureată pentru rolul din filmul Un Tramvai Numit Dorință.

S-a spus că tocmai soția lui Clark Gable, Carole Lombard a folosit mult timp și a avut multă răbdare și mult tact să o determine să mențină disciplina la filmări. Deși în film o detesta pe Melanie Hamilton, personajul jucat de Olivia de Havilland, în realitate, cu ea se înțelegea bine. Nu a avut o relație prea bună cu Leslie Howard, deși în film personajul ei făcea o pasiune pentru Ashley Wilkes, personajul lui Howard.