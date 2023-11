Vivien Leigh, actrița care i-a făcut să viseze pe toți bărbații planetei. S-a născut pe 5 noiembrie

Vivien Leigh s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, dar a marcat în mod desăvârşit scena şi ecranul secolului XX. Cariera fascinantă, rolurile de excepție, căsătoria cu Laurence Olivier. A urmat o tragică poveste de dragoste curmată de o boală îngrozitoare. Toate se defășoară sub ochii spectatorului, în mărturisirea unui destin cum n-a mai fost. După mai bine de 80 de ani Hollywood-ul încearcă să găsească o altă Scarlett. Se pare că nu mai există.

Vivien Leigh s-a născut la 5 noiembrie 1913, la Darjeeling, Bengalul de Vest, India Britanică (astăzi, India). A ajuns la Londra, unde, după terminarea liceului, simţind o anumită atracţie pentru teatru, s-a înscris la cursurile celebrei Royal Academy of Dramatic Art, potrivit famousbio.net.

Înzestrată cu toate atuurile feminităţii – graţie, drăgălăşenie, răsfăţ, superficialitate, nestatornicie – actriţa Vivien Leigh rămâne întruchiparea fără rival a personajului Scarlet O’ Hara din filmul „Pe aripile vântului” (1939),. Aceasta transpare chiar şi din partiturile profund dramatice din ultima parte a carierei sale, potrivit volumului „Dicţionar de cinema” (Editura Univers Enciclopedic, 1997).

Regizorul şi producătorul Alexander Korda, personalitate proeminentă a filmului englez, a remarcat-o reţinându-i chipul drept o promisiune pentru înviorarea cinematografului britanic, potrivit imdb.com.

Începutul carierei şi dragostea vieţii

Vivien Leigh a debutat în 1935, în pelicula „Things Are Looking Up”. Farmecul său cu totul special, alături de fineţea jocului şi inteligenţa scenică au atras atenţia publicului. Acesta a descoperit o nouă favorită. După apariţia în piesa de teatru „The Mask of Virtue” în 1935, Leigh primeşte recenzii excelente din partea criticilor. Urmează interviuri şi articole în ziare.

În decembrie 1932 s-a căsătorit cu un tânăr avocat, Herbert Leigh Holman, cu care a avut un copil. La un moment dat, la teatru, l-a observat pe Laurence Olivier în ”Romeo şi Julieta” şi din acea clipă a simţit că el va fi bărbatul vieţii sale. În februarie 1940 a divorţat de soţul său, iar în august acelaşi an s-a recăsătorit cu Laurence Olivier.



Filmul cu care Vivien Leigh a cucerit lumea



Solicitată de Hollywood pentru rolul Scarlet O’ Hara în filmul „Gone with the Wind” (1939), Vivien Leigh realizează o partitură excepţională. A reuşit prin complexitatea resurselor expresive. Acest rol i-a adus un Premiu Oscar în 1940 pentru cea mai bună actriţă în rol principal.

Un alt mare rol a fost cel realizat în filmul „A Streetcar Named Desire” (1951). Pentru care a fost recompensată cu Premiul Oscar în 1952 pentru cea mai bună actriţă în rol principal. Premiul Globul de Aur în 1952 pentru cea mai bună actriţă de dramă. Premiul BAFTA în 1953 pentru cea mai bună actriţă, potrivit imdb.com.

În 1951, Vivien Leigh şi Laurence Olivier au jucat în piesele de teatru „Antony and Cleopatra” de William Shakespeare. A urmat ‘”Caesar and Cleopatra” de George Bernard Shaw. Spectacole cu care au obţinut recenzii pozitive.

Actriţa a mai avut roluri în peliculele „Waterloo Bridge” (1940), „That Hamilton Woman” (1941), „Caesar and Cleopatra” (1945), „Anna Karenina” (1948), „The Deep Blue Sea”. (1955), ‘”The Roman Spring of Mrs. Stone” (1961), „Ship of Fools” (1965) în care a jucat alături de celebra Simone Signoret.

În ianuarie 1961 a divorţat de Laurence Olivier. A murit în iulie 1967, la Londra, suferind de tuberculoză.