O Lady mereu tristă în căutarea iubirii! Povestea unei actrițe de legendă. Filmele ei de referință seamănă izbitor cu destinul ei tragic

O Lady desăvârșită, Vivien Leigh a avut o viață nefericită. Cine vede filmele ei, Pe Aripile Vântului (1939) și Podul Waterloo (1940), rămâne impresionat de talentul ei…iubirea intensă, dezamăgirea, finalul relativ tragic.

O Lady și un Lord: Vivien Leigh și Sir Laurence Olivier

O lady desăvârșită, prin naștere și educație, stil dar și prin statut social, Vivien Leigh s-a născut la 5 noiembrie 1913 la Darjeeling India britanică. A purtat la naștere numele Vivien Mary Hartley, fiind fiica unui ofițer cavalerist britanic, Ernest Hartley. Mica Vivien a venit pe lume la un an de la căsătoria în Kensignton a părinților ei.

Mama sa Gertrude avea origine mixtă, posibil și indiană. A studiat la o școală confesională la Londra, Mânăstirea Sfântului Duh. Se împrinește cu actrița Maureen O Sullivan care-i dă impulsul spre scenă, Părinții merg pe mâna ei și o trimit în Europa să se perfecționeze. Va absolvi Academia de Artă Dramatică. Se va căsători cu avocatul Herbert Leigh Holman, născut la 1900, la 20 decembrie 1932.

În octombrie 1933, se naște fetița lor Suzanne. A fost căsătorită cu avocatul Leigh până în 1940, când deja jucase în filmele celebre la care am făcut referire mai sus. Se va căsători cu Sir Laurence Olivier, fiind soția sa timp de 20 de ani, până în 1960. Pe Aripile Vântului i-a adus un Oscar pentru cea mai bună actriță. Va repeta performanța în 1951, când va fi din nou laureată pentru rolul din filmul Un Tramvai Numit Dorință.

Relația dintre Vivien și Laurence a debutat ca o prietenie între actori. El văzut-o în The Mask of Virtue, apoi au jucat în 1937 împreună în Fire over England. Se vor despărți în 1960, după ce ea a pierdut două sarcini. A suferit o vreme din cauza depresiei.

Vivien Leigh – ultimii ani de viață. Amintiri de la filmări și zvonuri

Vivien Leigh a conviețuit până la decesul ei în 8 iulie 1967, cu John Merivale. Din păcate, posteritatea nu a fost prea blândă cu ea. Laurence Olivier scria în Memorii că ea devenise maniacă în Pe Aripile Vântului. Acolo fusese dusă de impresarul ei când deja începuseră filmările cu o altă actriță (Paulette Godard, Joan Bennet, Jean Arthur mai erau în cărți, Bette Davis refuzând rolul).

Fratele lui David O Szelznik, Myron a ajutat-o. S-a spus de ea că a suferit permanent de tulburare bipolară, fapt confirmat indirect și de memoriile longevivei Olivia de Havilland care a jucat rolul de rivală a ei în filmul legedar „Pe Aripile Vântului”. Ea a infirmat ideea că Vivien nu s-a comportat bine în timpul filmărilor. A spus că îi lipsea soțul ei Laurence care era la New York.

Pe Aripile Vântului, pentru inima lui Ashley Wilkes. Vivien a fost prietenă cu soția lui Clark Gable, Carole Lombard și chiar cu Clark Gable. Culmea este că nu se înțelegea cu titularul personajului de care trebuia să fie îndrăgostită în film, Leslie Howard. Chiar și cu Olivia de Havilland a fost prietenă.

Așadar, o mare Lady, Vivien Leigh a suferit în viață, exact cum a suferit și pe scenă. Ochii ei pătrunzători, zâmbetul ei amar, privirea sa tristă au făcut-o să rămână mereu în memoria publicului.