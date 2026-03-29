Viteza la care o mașină consumă cel mai puțin combustibil, potrivit specialiștilor auto

Șofer la volan. Sursa foto: Freepik
Specialiștii auto indică o valoare clară pentru consum minim de combustibil. La ce viteză o mașină este cea mai eficientă și ce reguli de condus reduc consumul, potrivit Auto Swiat.

La ce viteză are o mașină cel mai mic consum de combustibil

Mulți șoferi caută răspunsul la întrebarea legată de viteza ideală pentru un consum minim de combustibil. Opiniile sunt adesea diferite, însă experții din domeniul auto converg către o valoare orientativă clară.

Potrivit acestora, dacă trebuie aleasă o singură referință, fără condiționări sau excepții, cea mai eficientă viteză pentru majoritatea autoturismelor moderne este de aproximativ 75 km/h. Această valoare este valabilă atât pentru motoarele pe benzină, cât și pentru cele diesel.

Aerodinamica explică alegerea acestei valori

Explicația nu ține doar de funcționarea motorului, ci în mare parte de legile fizicii. La viteze reduse, mașina nu funcționează în parametri optimi. Pe măsură ce viteza crește, intervine un factor esențial, anume rezistența aerului.

Oporul aerodinamic crește odată cu pătratul vitezei, iar puterea necesară pentru a-l învinge crește proporțional cu cubul acesteia. Din acest motiv, chiar și o diferență de 20 km/h poate duce la o creștere vizibilă a consumului de combustibil.

În jurul valorii de 75 km/h, mașina se deplasează suficient de rapid pentru a funcționa eficient, dar fără ca rezistența aerului să devină dominantă.

Bord mașină. Sursă foto: Pixabay

Stilul de condus al mașinii influențează consumul de combustibil mai mult decât viteza

Menținerea unei viteze optime nu este suficientă pentru a obține un consum redus. Specialiștii arată importanța modului în care este condusă mașina.

Accelerarea trebuie realizată progresiv, pe o durată de aproximativ 20–30 de secunde. Această abordare permite motorului să ajungă în zona eficientă de funcționare, iar transmisia să selecteze treptele superioare mai rapid.

De asemenea, este recomandată evitarea accelerărilor bruște și a variațiilor frecvente de viteză. O apăsare constantă și moderată a pedalei de accelerație contribuie la reducerea consumului.

Turațiile motorului trebuie menținute în zona optimă

Un alt element important este controlul turației. Experții indică o valoare orientativă de aproximativ 1500 rpm, considerată eficientă pentru majoritatea motoarelor moderne.

Totuși, această valoare nu este universală. Dacă motorul începe să vibreze sau pare suprasolicitat, este necesară adaptarea treptei de viteză, chiar dacă viteza de deplasare rămâne aceeași.

În cazul mașinilor cu transmisie automată, unii specialiști recomandă utilizarea modului manual sau secvențial pentru a evita menținerea inutilă a unor trepte inferioare. În practică însă, multe cutii automate moderne sunt deja optimizate pentru consum redus, mai ales în modurile „Eco” sau „Normal”.

Condusul preventiv reduce consumul și crește siguranța

Reducerea consumului nu trebuie să afecteze siguranța în trafic. Specialiștii atrag atenția că anticiparea situațiilor din trafic este esențială.

Menținerea unei viteze constante, evitarea frânărilor inutile și adaptarea din timp la condițiile de drum contribuie atât la economie de combustibil, cât și la confortul deplasării.

În final, condusul economic nu depinde de o singură valoare de pe vitezometru, ci de un ansamblu de factori care țin de stilul de condus și de modul în care șoferul gestionează energia mașinii.

