Politica Virgil Popescu susține dezvoltarea programului nuclear civil al României







Europarlamentarul Virgil Popescu și-a exprimat sprijinul pentru „îmbunătăţirea producţiei de energie nucleară a Europei şi dezvoltarea programului nuclear civil al României”. Declarația vine în contextul lansării de către Comisia Europeană a unui nou set de șapte propuneri sectoriale referitoare la bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Potrivit declarațiilor lui Virgil Popescu, energia nucleară capătă o importanță crescută în strategia energetică a Uniunii Europene, iar ultimele inițiative ale Comisiei Europene reflectă această evoluție. Europarlamentarul PNL evidențiază faptul că susținerea dezvoltării sectorului nuclear este un element crucial în procesul de redefinire a priorităților energetice la nivel european.

Virgil Popescu a afirmat că susține extinderea capacității de producție a energiei nucleare în Europa, precum și consolidarea programului nuclear civil al României. În contextul în care Uniunea Europeană își ajustează strategiile energetice, energia nucleară devine un pilon fundamental.

Comisia Europeană a prezentat recent un nou set de șapte propuneri sectoriale care vizează viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. În programul Euratom dedicat cercetării și formării va beneficia de o finanțare de 6,7 miliarde de euro până în anul 2032.

În total, bugetul alocat sectorului nuclear va ajunge la aproape 9,8 miliarde de euro. Resursele financiare vor fi direcționate spre îmbunătățirea siguranței și securității nucleare, protecția împotriva radiațiilor, gestionarea deșeurilor radioactive, utilizarea științei nucleare în domeniul medical, dar și susținerea competențelor esențiale pentru industria nucleară, a explicat europarlamentarul.

„Programul Euratom pentru cercetare şi formare primeşte 6,7 miliarde EUR până în 2032, iar întregul cadru financiar alocat domeniului nuclear va ajunge la 9,8 miliarde EUR. Aceste fonduri vor sprijini siguranţa şi securitatea nucleară, radioprotecţia, gestionarea deşeurilor radioactive, aplicaţiile medicale ale ştiinţei nucleare şi menţinerea competenţelor critice pentru industrie”, a punctat Virgil Popescu.

Virgil Popescu a mai arătat că, în contextul consolidării securității nucleare atât în Europa, cât și în țările partenere, Comisia Europeană a propus un nou Instrument pentru cooperarea în domeniul securității nucleare cu un buget de aproape 1 miliard de euro.

În calitate de europarlamentar, afirmă că va continua să colaboreze strâns cu colegii săi din Comisia Europeană pentru a sprijini inițiative ambițioase în acest sector strategic. Fostul ministru mai subliniază că tranziția energetică și decarbonizarea nu pot fi realizate fără un rol important al energiei nucleare.