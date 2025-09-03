Economie Virgil Popescu: Retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, un pas vital pentru energia nucleară a României







Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a declarat că începutul lucrărilor de retehnologizare la Unitatea 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă reprezintă un moment crucial în dezvoltarea programului nuclear civil al României. „Energia nucleară asigură mult din necesarul țării noastre și este o sursă importantă de echilibrare a rețelei”, a afirmat europarlamentarul PNL. .

„Ca un susținător declarat al energiei nucleare am muncit în calitate de ministru al Energiei și pentru demararea acestui proces de retehnologizare, știind cât de important este pentru viitorul energetic al României”, a subliniat Virgil Popescu.

Proiectul de retehnologizare, a mai spus fostul ministru, va permite încă 30 de ani de funcționare pentru reactor și va furniza milioane de MWh de energie curată, sigură și accesibilă pentru români.

Virgil Popescu a detaliat etapele cheie care au condus la acest moment:

2020: Semnarea Acordului cu Statele Unite, care a deschis drumul spre retehnologizarea Unității 1 și construcția Unităților 3 și 4.

2022: Implicarea partenerilor comerciali din SUA, Canada, Coreea și Italia, care au oferit expertiză și sprijin pentru proiectele nucleare românești.

2023: Semnarea contractului cu Candu Energy Inc., care a demarat lucrările pregătitoare pentru retehnologizare și a pus bazele primului Reactor Modular de Mică Dimensiune (SMR) din România.

„Cred cu tărie că decarbonizare fără energie nucleară nu se poate”, a mai afirmat Virgil Popescu.

„Iar ca europarlamentar PPE am susținut dezvoltarea și finanțarea producției de energie nucleară. Și pe viitor voi continua să susțin toate măsurile care consolidează independența și securitatea energetică a României și a Uniunii Europene”, a încheiat fostul ministru.