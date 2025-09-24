Politica

Virgil Popescu: Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților ridică îngrijorări

Comentează știrea
Virgil Popescu: Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților ridică îngrijorăriSursa: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a afirmat miercuri, după ce Curtea Constituțională a decis continuarea reformei ANRE, ASF și ANCOM, că „statul obez și plin de sinecuri începe, în sfârșit, să fie pus la dietă”. „Este unul dintre obiectivele centrale ale guvernului: reducerea cheltuielilor inutile”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Virgil Popescu: Reforma ANRE, ASF și ANCOM, o veste bună

Europarlamentarul PNL a transmis, într-o postare pe Facebook, că decizia CCR prin care reforma ANRE, ASF și ANCOM merge mai departe reprezintă o veste bună.

„Exact genul de măsură prin care statul obez şi plin de sinecuri începe, în sfârşit, să fie pus la dietă. Este unul dintre obiectivele centrale ale guvernului: reducerea cheltuielilor inutile. Şi care, iată, este pus în aplicare”, a mai adăugat acesta.

Îngrijorări legate de amânarea deciziei CCR

Virgil Popescu a precizat că, din perspectiva unui cetățean, amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților și alte trei proiecte pentru 8 octombrie stârnește îngrijorări, având în vedere că hotărârea ar urma să vină cu doar două zile înaintea Consiliului miniștrilor de finanțe, unde se discută deficitul bugetar al României.

Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata

„România are nevoie de predictibilitate și de măsuri clare de reformă, iar deciziile CCR sunt, în această perioadă, pentru stabilitatea noastră, la fel de vitale ca aerul”, a mai adăugat acesta.

Virgil Popescu

Virgil Popescu. Sursa foto: Facebook/Virgil Popescu

Virgil Popescu „România are nevoie de reforme profunde”

De asemenea, el susține că România are nevoie de „reforme profunde” pentru a evita problemele bugetare și riscul unei crize economice. „În schimb, partidele extremiste aleg să blocheze schimbarea prin moţiuni de cenzură şi sesizări la CCR. Cu cât România se afundă mai tare, cu atât ele speră să câştige politic”, a mai spus acesta.

Europarlamentarul PNL a subliniat că întârzierea reformelor duce la menținerea privilegiilor și a sinecurilor.

„Întârzierea reformelor înseamnă perpetuarea privilegiilor și sinecurilor. Este foarte clar că AUR, SOS și POT nu apără interesul public, ci menținerea unui sistem de care profită. Concluzia e simplă: sper ca pe 8 octombrie CCR să ia deciziile de care România are nevoie pentru a merge înainte”, a mai acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:05 - Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
19:55 - Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
19:47 - Liga Europa. Go Ahead Eagles - FCSB, 0-1. Miculescu a deschis scorul. Live
19:38 - România, considerată o țară „parțial favorabilă” integrării imigranților
19:29 - Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
19:18 - Cutremur la naționala feminină de handbal. Selecționerul a demisionat înainte de Campionatul Mondial

HAI România!

Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale