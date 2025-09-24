Virgil Popescu: Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților ridică îngrijorări

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a afirmat miercuri, după ce Curtea Constituțională a decis continuarea reformei ANRE, ASF și ANCOM, că „statul obez și plin de sinecuri începe, în sfârșit, să fie pus la dietă”. „Este unul dintre obiectivele centrale ale guvernului: reducerea cheltuielilor inutile”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Exact genul de măsură prin care statul obez şi plin de sinecuri începe, în sfârşit, să fie pus la dietă. Este unul dintre obiectivele centrale ale guvernului: reducerea cheltuielilor inutile. Şi care, iată, este pus în aplicare”, a mai adăugat acesta.

Virgil Popescu a precizat că, din perspectiva unui cetățean, amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților și alte trei proiecte pentru 8 octombrie stârnește îngrijorări, având în vedere că hotărârea ar urma să vină cu doar două zile înaintea Consiliului miniștrilor de finanțe, unde se discută deficitul bugetar al României.

„România are nevoie de predictibilitate și de măsuri clare de reformă, iar deciziile CCR sunt, în această perioadă, pentru stabilitatea noastră, la fel de vitale ca aerul”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, el susține că România are nevoie de „reforme profunde” pentru a evita problemele bugetare și riscul unei crize economice. „În schimb, partidele extremiste aleg să blocheze schimbarea prin moţiuni de cenzură şi sesizări la CCR. Cu cât România se afundă mai tare, cu atât ele speră să câştige politic”, a mai spus acesta.

Europarlamentarul PNL a subliniat că întârzierea reformelor duce la menținerea privilegiilor și a sinecurilor.

„Întârzierea reformelor înseamnă perpetuarea privilegiilor și sinecurilor. Este foarte clar că AUR, SOS și POT nu apără interesul public, ci menținerea unui sistem de care profită. Concluzia e simplă: sper ca pe 8 octombrie CCR să ia deciziile de care România are nevoie pentru a merge înainte”, a mai acesta.