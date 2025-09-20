ANAF, între critică și modernizare. Ministrul alege calea reformei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat ferm după declarațiile lui Ionuț Dumitru, consilier al premierului, care a susținut că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) „nu mai este funcțională” și ar trebui desființată.

Oficialul guvernamental respinge categoric această variantă și afirmă că instituția are nevoie de o reformă profundă, nu de desființare.

Subiectul a fost adus în atenția publicului după ce Ionuț Dumitru a criticat eficiența instituției și a sugerat că modelul actual nu mai răspunde nevoilor economiei.

În replică, ministrul Finanțelor a intervenit telefonic la Digi24, unde a recunoscut că există disfuncționalități serioase acumulate în timp, însă a precizat că soluția corectă este modernizarea.

„Am fost foarte clar încă de la audierea guvernului: sunt extrem de multe disfuncționalități în ANAF, acumulate în ani de zile. Din acest punct de vedere, sunt aliniat ca opinie cu domnul Ionuț Dumitru. Singura diferență este legată de dozaj și de metodă. Eu cred că ANAF trebuie reformat din temelii, nu desființat.”

Declarația subliniază consensul parțial dintre cei doi oficiali: amândoi recunosc problemele, dar diferă în privința soluțiilor.

Alexandru Nazare a precizat că instituția a început deja să obțină rezultate vizibile. El a dat exemplul softului antifraudă, un instrument modern care fusese ignorat ani de zile, dar care acum funcționează cu sprijinul inteligenței artificiale.

„În ultimele două luni ANAF a demonstrat că poate obține miliarde în plus față de un plan de venituri care era deja foarte ridicat. Softul antifraudă, integrat cu inteligență artificială, a generat peste 3.000 de alerte, care au dus la controale vizibile, inclusiv în zona TVA-ului pentru mașini de lux, leasing și ride-sharing.”

Rezultatele prezentate de ministru vin ca argument în favoarea ideii că instituția poate fi eficientizată prin digitalizare și management modern.

Oficialul a detaliat câteva dintre direcțiile pe care se va construi reforma: selecția mai riguroasă a personalului, restructurarea unor departamente cheie și accelerarea procesului de digitalizare.

„Această instituție are mult prea multă inerție și prea multe probleme adunate ca să poată fi transformată peste noapte. Dar direcția este bună. Reforma ANAF, pe noi baze, este absolut necesară. România are nevoie de venituri, nu își permite să piardă o instituție esențială pentru colectarea lor.”

Ministrul a mai adăugat că obiectivul este finalizarea digitalizării complete a sistemului până la sfârșitul anului 2026, conform angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).